Спастись от фальсифицированных лекарств жителям Челябинской области получится, если на фармацевтическом рынке заработают блокчейн-технологии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), с соответствующим предложением выступил челябинский ученый из Египта Мостафа Аботалеб.
«Старший научный сотрудник Аботалеб и его коллеги предложили идею использования блокчейн-идентификации для защиты оригинальных лекарств от подделок. У каждой упаковки препарата будет уникальный код, подделать который нереально», — пояснили URA.RU в ЮУрГУ.
Исследователь из Высшей школы электроники и компьютерных наук вуза работал в составе международной команды коллег из Ирака, Албании, Мексики, Индии и России. Научная статья вышла в «Месопотамском журнале кибербезопасности», который входит во второй квартиль Scopus.
«Недавняя пандемия COVID-19 и технологическая революция 5G выдвинули новые требования к цифровизации медицины. Требуется обработка больших объемов данных в реальном времени. Речь о технологиях IoMT — так называемый интернет умных медицинских приборов по аналогии с интернетом умных вещей. И информация эта должна быть защищённой ради медицинской конфиденциальности», — пояснил Аботалеб.
Ученые акцентировали внимание на децентрализованной природе блокчейн-технологий, что исключит фальсификацию данных. Принцип основан на составлении цепочки данных, связанных криптографическими хэшами. В каждом блоке есть хэш предыдущего звена. Один без другого существовать не сможет. При интеграции блокчейна с искусственным интеллектом, добавили авторы публикации, у врачей появятся инструменты, которые позволят прогнозировать лечение.
«Наш международный коллектив тестировал блокчейн-технологии на 12-ти крупномасштабных медицинских информсистемах в течение шести месяцев. Мы получили высокую безопасность и практически нулевой уровень потерь информации», — рассказал ученый.
Скорость обработки данных составила 200 миллисекунд. При увеличении количества информационных узлов на 150% производительность не изменилась. Исследователи заключили, что технология может масштабироваться. При первоначальных затратах дальнейшие расходы будут ниже.
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