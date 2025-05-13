Депутат Госдумы Бурматов рассказал о неожиданной проблеме россиян

В Москве и Подмосковье зафиксирован массовый рост случаев, когда жители обнаруживают у себя или на улицах домашних змей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
«Сейчас змеи начали расползаться у жителей Москвы и Подмосковья», — рассказал Бурматов «Газете.Ru». По его словам, ситуация связана с тем, что в год Змеи многие россияне дарили друг другу экзотических животных в качестве символических подарков. Многие люди, получившие змей, не знают, как правильно за ними ухаживать. Отсутствие необходимых знаний и условий содержания часто приводит к тому, что владельцы отпускают животных на волю или не могут обеспечить им безопасное пребывание в доме.
Правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В список вошли многие виды змей (в том числе кобры и питоны), а также тигры, львы, гиены, различные приматы, ядовитые пауки, ягуары, слоны, носороги и другие опасные животные.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.