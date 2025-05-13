Депутат Госдумы Бурматов рассказал о неожиданной проблеме россиян

Москвичи стали массово встречать у себя домашних змей
© Служба новостей «URA.RU»
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В год Змеи многие россияне дарили друг другу экзотических животных в качестве подарков
В год Змеи многие россияне дарили друг другу экзотических животных в качестве подарков Фото:

В Москве и Подмосковье зафиксирован массовый рост случаев, когда жители обнаруживают у себя или на улицах домашних змей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Сейчас змеи начали расползаться у жителей Москвы и Подмосковья», — рассказал Бурматов «Газете.Ru». По его словам, ситуация связана с тем, что в год Змеи многие россияне дарили друг другу экзотических животных в качестве символических подарков. Многие люди, получившие змей, не знают, как правильно за ними ухаживать. Отсутствие необходимых знаний и условий содержания часто приводит к тому, что владельцы отпускают животных на волю или не могут обеспечить им безопасное пребывание в доме.

Правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В список вошли многие виды змей (в том числе кобры и питоны), а также тигры, львы, гиены, различные приматы, ядовитые пауки, ягуары, слоны, носороги и другие опасные животные.

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В Москве и Подмосковье зафиксирован массовый рост случаев, когда жители обнаруживают у себя или на улицах домашних змей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. «Сейчас змеи начали расползаться у жителей Москвы и Подмосковья», — рассказал Бурматов «Газете.Ru». По его словам, ситуация связана с тем, что в год Змеи многие россияне дарили друг другу экзотических животных в качестве символических подарков. Многие люди, получившие змей, не знают, как правильно за ними ухаживать. Отсутствие необходимых знаний и условий содержания часто приводит к тому, что владельцы отпускают животных на волю или не могут обеспечить им безопасное пребывание в доме. Правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В список вошли многие виды змей (в том числе кобры и питоны), а также тигры, львы, гиены, различные приматы, ядовитые пауки, ягуары, слоны, носороги и другие опасные животные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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