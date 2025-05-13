В Сургуте (ХМАО) 10-летний Роман Бочаров 13 мая вышел из школьного автобуса на остановке СТ-7, но домой так и не пришел. О поиске ребенка волонтеры сообщили в соцсети.
«Город Сургут, пропал ребенок Бачаров Роман Романович, 16.05.2012 года рождения. 13 мая вышел со школьного автобуса с остановки СТ-7 и домой не вернулся», — сообщает городской поисково-спасательный отряд в сообществе vk.com. Уточняется, что ребенка последний раз видели в 18:00 в СОТ СТ-7 4-я линия.
В момент пропажи мальчик был одет в голубую куртку, темные брюки, серую шапку и темно-синие кроссовки, при себе имел трехцветный рюкзак. Из особых примет: ребенок носит очки, рост 130 см, светлые волосы. Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просьба звонить на номера 102 или 8-982-218-0390.
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