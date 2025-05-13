13 мая 2025

В Сургуте 10-летний ребенок вышел со школьного автобуса и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик вышел на остановке из школьного автобуса, но до дома так и не дошел
Мальчик вышел на остановке из школьного автобуса, но до дома так и не дошел Фото:

В Сургуте (ХМАО) 10-летний Роман Бочаров 13 мая вышел из школьного автобуса на остановке СТ-7, но домой так и не пришел. О поиске ребенка волонтеры сообщили в соцсети.

Мальчик пропал 13 мая
Мальчик пропал 13 мая
Фото:

«Город Сургут, пропал ребенок Бачаров Роман Романович, 16.05.2012 года рождения. 13 мая вышел со школьного автобуса с остановки СТ-7 и домой не вернулся», — сообщает городской поисково-спасательный отряд в сообществе vk.com. Уточняется, что ребенка последний раз видели в 18:00 в СОТ СТ-7 4-я линия.

В момент пропажи мальчик был одет в голубую куртку, темные брюки, серую шапку и темно-синие кроссовки, при себе имел трехцветный рюкзак. Из особых примет: ребенок носит очки, рост 130 см, светлые волосы. Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просьба звонить на номера 102 или 8-982-218-0390.

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В Сургуте (ХМАО) 10-летний Роман Бочаров 13 мая вышел из школьного автобуса на остановке СТ-7, но домой так и не пришел. О поиске ребенка волонтеры сообщили в соцсети. «Город Сургут, пропал ребенок Бачаров Роман Романович, 16.05.2012 года рождения. 13 мая вышел со школьного автобуса с остановки СТ-7 и домой не вернулся», — сообщает городской поисково-спасательный отряд в сообществе vk.com. Уточняется, что ребенка последний раз видели в 18:00 в СОТ СТ-7 4-я линия. В момент пропажи мальчик был одет в голубую куртку, темные брюки, серую шапку и темно-синие кроссовки, при себе имел трехцветный рюкзак. Из особых примет: ребенок носит очки, рост 130 см, светлые волосы. Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просьба звонить на номера 102 или 8-982-218-0390.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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