14 мая 2025

Более 30 бывших мигрантов из Пермского края поступили на службу по призыву

© Служба новостей «URA.RU»
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14 мая прошли рейды по общественным местам и стройплощадкам
14 мая прошли рейды по общественным местам и стройплощадкам Фото:

В Прикамском крае более 30 бывших мигрантов были призваны на военную службу с начала 2025 года. Все они ранее получили российское гражданство.

«14 мая совместно с краевым военным комиссариатом и региональной миграционной службой были организованы мероприятия по постановке на воинский учет иностранных граждан, получивших гражданство РФ. В рамках этих мероприятий сотрудники военного следственного отдела провели проверки в общественных местах, среди которых были торговые комплексы, строительные объекты и транспортные средства. В результате были выявлены мигранты, которых доставили в военные комиссариаты для постановки на учет», — сообщили в ЦВО ВСО по Пермскому гарнизону.

За нарушение законодательства в сфере воинского учета предусмотрена административная ответственность. В частности, нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также возможен вопрос о лишении российского гражданства.

С начала 2025 года в регионе на воинский учет поставлено более 600 бывших мигрантов, что вдвое превышает показатели начала весеннего периода. Кроме того, с некоторыми новыми гражданами России уже заключены контракты о прохождении службы в рядах Вооруженных Сил РФ. Для сравнения, в марте этого года таких контрактов было заключено 15.

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В Прикамском крае более 30 бывших мигрантов были призваны на военную службу с начала 2025 года. Все они ранее получили российское гражданство. «14 мая совместно с краевым военным комиссариатом и региональной миграционной службой были организованы мероприятия по постановке на воинский учет иностранных граждан, получивших гражданство РФ. В рамках этих мероприятий сотрудники военного следственного отдела провели проверки в общественных местах, среди которых были торговые комплексы, строительные объекты и транспортные средства. В результате были выявлены мигранты, которых доставили в военные комиссариаты для постановки на учет», — сообщили в ЦВО ВСО по Пермскому гарнизону. За нарушение законодательства в сфере воинского учета предусмотрена административная ответственность. В частности, нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также возможен вопрос о лишении российского гражданства. С начала 2025 года в регионе на воинский учет поставлено более 600 бывших мигрантов, что вдвое превышает показатели начала весеннего периода. Кроме того, с некоторыми новыми гражданами России уже заключены контракты о прохождении службы в рядах Вооруженных Сил РФ. Для сравнения, в марте этого года таких контрактов было заключено 15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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