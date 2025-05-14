В Перми стартовал сезон бесплатных экскурсий

Стать участником городской экскурсии в Перми можно бесплатно. Познавательные прогулки для всех желающих начали проходить по маршрутам красной и зеленой линий.
«Красная линия посвящена историям любви людей, которые оставили свой след в истории. Прогулка по ней будет начинаться от гостиницы „Королевские номера“, завершаться около Дома Мешкова. Зеленая линия посвящена главным историческим, культурным и архитектурным объектам Перми. Экскурсия по ней будет стартовать у скульптуры „Пермяк — соленые уши“, завершаться у „Театра-Театра“», — сообщает официальный туристический портал Пермского края.
Первые прогулки пройдут уже 16 мая. Они бесплатны, но количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация.
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