14 мая 2025

В Перми стартовал сезон бесплатных экскурсий

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсовод проведет по всем знаковым местам города
Экскурсовод проведет по всем знаковым местам города Фото:

Стать участником городской экскурсии в Перми можно бесплатно. Познавательные прогулки для всех желающих начали проходить по маршрутам красной и зеленой линий.

«Красная линия посвящена историям любви людей, которые оставили свой след в истории. Прогулка по ней будет начинаться от гостиницы „Королевские номера“, завершаться около Дома Мешкова. Зеленая линия посвящена главным историческим, культурным и архитектурным объектам Перми. Экскурсия по ней будет стартовать у скульптуры „Пермяк — соленые уши“, завершаться у „Театра-Театра“», — сообщает официальный туристический портал Пермского края.

Первые прогулки пройдут уже 16 мая. Они бесплатны, но количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация

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Стать участником городской экскурсии в Перми можно бесплатно. Познавательные прогулки для всех желающих начали проходить по маршрутам красной и зеленой линий. «Красная линия посвящена историям любви людей, которые оставили свой след в истории. Прогулка по ней будет начинаться от гостиницы „Королевские номера“, завершаться около Дома Мешкова. Зеленая линия посвящена главным историческим, культурным и архитектурным объектам Перми. Экскурсия по ней будет стартовать у скульптуры „Пермяк — соленые уши“, завершаться у „Театра-Театра“», — сообщает официальный туристический портал Пермского края. Первые прогулки пройдут уже 16 мая. Они бесплатны, но количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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