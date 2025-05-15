Пермские байкеры откроют сезон масштабным мотошоу

Байкеры выезжают на улицы
В Перми любители мотоциклов официально откроют сезон 17 мая. Шоу состоится около ТРЦ «Планета».
«Открытие сезона — это мотофристайл и мотошоу, картинг и мотошкола, зона беговелов, хард-рок от кавер-группы Chicken Gum», — сообщается на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». По традиции мотоциклисты проедут колонной по городу.
Мотофест пройдет в Перми уже не в первый раз. Впереди лето, а закрытие байкерского сезона обычно тоже проходит масштабно в сентябре.
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