Пермские байкеры откроют сезон масштабным мотошоу

Мотосезон в Перми откроется 17 мая
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Байкеры выезжают на улицы
Байкеры выезжают на улицы Фото:

В Перми любители мотоциклов официально откроют сезон 17 мая. Шоу состоится около ТРЦ «Планета».

«Открытие сезона — это мотофристайл и мотошоу, картинг и мотошкола, зона беговелов, хард-рок от кавер-группы Chicken Gum», — сообщается на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». По традиции мотоциклисты проедут колонной по городу.

Мотофест пройдет в Перми уже не в первый раз. Впереди лето, а закрытие байкерского сезона обычно тоже проходит масштабно в сентябре. 

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В Перми любители мотоциклов официально откроют сезон 17 мая. Шоу состоится около ТРЦ «Планета». «Открытие сезона — это мотофристайл и мотошоу, картинг и мотошкола, зона беговелов, хард-рок от кавер-группы Chicken Gum», — сообщается на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». По традиции мотоциклисты проедут колонной по городу. Мотофест пройдет в Перми уже не в первый раз. Впереди лето, а закрытие байкерского сезона обычно тоже проходит масштабно в сентябре. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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