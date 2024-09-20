В Перми байкеры закрыли мотосезон. Фоторепортаж

21 сентября 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Пермские байкеры устроили шоу для горожан Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми байкеры 21 сентября проехали колонной по центру города и завершили мотосезон. Возле ТРЦ «Планета» состоялся концерт кавер-группы, участники мероприятия наблюдали за файер-шоу. О том, как проходило закрытие мотосезона — в фоторепортаже URA.RU. «В Перми прошел „Мото fest“. Горожане восхищенно наблюдали за байкерами, аплодировали артистам и посещали интерактивные зоны», — передает корреспондент агентства с места событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми байкеры 21 сентября проехали колонной по центру города и завершили мотосезон. Возле ТРЦ «Планета» состоялся концерт кавер-группы, участники мероприятия наблюдали за файер-шоу. О том, как проходило закрытие мотосезона — в фоторепортаже URA.RU. «В Перми прошел „Мото fest“. Горожане восхищенно наблюдали за байкерами, аплодировали артистам и посещали интерактивные зоны», — передает корреспондент агентства с места событий.