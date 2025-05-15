Екатеринбуржцы часами ждут такси после концерта «Зверей». Скрин

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Такси ждут больше сотни фанатов
Такси ждут больше сотни фанатов Фото:

В Екатеринбурге фанаты группы «Звери» часами ждут такси, чтобы уехать домой после концерта. В приложении «Яндекс Такси» указано, что сразу после мероприятия в очереди было больше 150 ожидающих, сообщил корреспондент URA.RU.

«Вы 158-й в очереди. Много заказов», — говорится в приложении. Вызвать такси проблематично и спустя час после финала мероприятия — очередь сократилась до 32 ожидающих.

Концерт «Зверей» проходил в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Самые дорогие билеты на него продавались за 70 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге фанаты группы «Звери» часами ждут такси, чтобы уехать домой после концерта. В приложении «Яндекс Такси» указано, что сразу после мероприятия в очереди было больше 150 ожидающих, сообщил корреспондент URA.RU. «Вы 158-й в очереди. Много заказов», — говорится в приложении. Вызвать такси проблематично и спустя час после финала мероприятия — очередь сократилась до 32 ожидающих. Концерт «Зверей» проходил в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Самые дорогие билеты на него продавались за 70 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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