Такси ждут больше сотни фанатов
В Екатеринбурге фанаты группы «Звери» часами ждут такси, чтобы уехать домой после концерта. В приложении «Яндекс Такси» указано, что сразу после мероприятия в очереди было больше 150 ожидающих, сообщил корреспондент URA.RU.
«Вы 158-й в очереди. Много заказов», — говорится в приложении. Вызвать такси проблематично и спустя час после финала мероприятия — очередь сократилась до 32 ожидающих.
Концерт «Зверей» проходил в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Самые дорогие билеты на него продавались за 70 тысяч рублей.
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