В Екатеринбурге отгремел концерт легендарной группы, куда приглашали за 70 тысяч. Фото, видео

Выступление «Зверей» в Екатеринбурге задержали на полчаса
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало концерта «Зверей» задержали
Начало концерта «Зверей» задержали Фото:

В Екатеринбурге легендарные песни «Танцуй», «До скорой встречи», «Южная ночь» исполнила группа «Звери» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На концерте, куда самые дорогие билеты продавали за 70 тысяч, побывал корреспондент URA.RU.

«Сегодня будет много премьер с нового альбома, который получил название Фолк, но и старые песни обязательно, конечно же [прозвучат]», — сказал перед началом вокалист группы Роман Билык.

Начало концерта организаторы задержали почти на полчаса. Вместо обещанных 19:00 артисты, по словам зрителя, появились на сцене лишь в 19:25.

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В Екатеринбурге легендарные песни « Танцуй», «До скорой встречи», «Южная ночь» исполнила группа « Звери» в МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО» . На концерте, куда самые дорогие билеты продавали за 70 тысяч, побывал корреспондент URA.RU. « Сегодня будет много премьер с нового альбома, который получил название „ Фолк“ , но и старые песни обязательно, конечно же [прозвучат]» , — сказал перед началом вокалист группы Роман Билык. Начало концерта организаторы задержали почти на полчаса. Вместо обещанных 19:00 артисты, по словам зрителя, появились на сцене лишь в 19:25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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