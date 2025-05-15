В Екатеринбурге легендарные песни «Танцуй», «До скорой встречи», «Южная ночь» исполнила группа «Звери» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На концерте, куда самые дорогие билеты продавали за 70 тысяч, побывал корреспондент URA.RU.
«Сегодня будет много премьер с нового альбома, который получил название „Фолк“, но и старые песни обязательно, конечно же [прозвучат]», — сказал перед началом вокалист группы Роман Билык.
Начало концерта организаторы задержали почти на полчаса. Вместо обещанных 19:00 артисты, по словам зрителя, появились на сцене лишь в 19:25.
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