15 мая 2025

В родном поселке губернатора Махонина благоустроят пляж. Схема

В пермском поселке оборудуют пляж на берегу Вишеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж на Вишере обустроят в июне 2025 года
Пляж на Вишере обустроят в июне 2025 года Фото:

В поселке Рябинино (Пермский край) оборудуют пляж у реки Вишеры. На работы потратят 2,2 млн рублей.

«Оборудование организованного места отдыха людей у воды в поселке Рябинино. Начальная и максимальная цена контракта — 2,2 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Заказчиком работ выступает МБУ «Рябининское». Согласно дизайн-проекту, на пляже на берегу Вишеры появятся волейбольная и детская площадки, скамейки, шезлонги, кабинка для переодевания. Завершить обустройство требуется до 30 июня 2025 года.

На верхнем уровне появятся детская и волейбольная площадки
На верхнем уровне появятся детская и волейбольная площадки
Фото:
У реки установят шезлонги и кабинку для переодевания
У реки установят шезлонги и кабинку для переодевания
Фото:

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В поселке Рябинино (Пермский край) оборудуют пляж у реки Вишеры. На работы потратят 2,2 млн рублей. «Оборудование организованного места отдыха людей у воды в поселке Рябинино. Начальная и максимальная цена контракта — 2,2 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Заказчиком работ выступает МБУ «Рябининское». Согласно дизайн-проекту, на пляже на берегу Вишеры появятся волейбольная и детская площадки, скамейки, шезлонги, кабинка для переодевания. Завершить обустройство требуется до 30 июня 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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