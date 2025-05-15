Пляж на Вишере обустроят в июне 2025 года
В поселке Рябинино (Пермский край) оборудуют пляж у реки Вишеры. На работы потратят 2,2 млн рублей.
«Оборудование организованного места отдыха людей у воды в поселке Рябинино. Начальная и максимальная цена контракта — 2,2 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Заказчиком работ выступает МБУ «Рябининское». Согласно дизайн-проекту, на пляже на берегу Вишеры появятся волейбольная и детская площадки, скамейки, шезлонги, кабинка для переодевания. Завершить обустройство требуется до 30 июня 2025 года.
На верхнем уровне появятся детская и волейбольная площадки
У реки установят шезлонги и кабинку для переодевания
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