Мединский о просьбе Киева встретиться с Путиным: «примем к сведению»

Россия примет к сведению запрос украинской стороны о переговорах между лидерами государств. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.
«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Приняли этот запрос к сведению», — сказал Мединский. Его выступление транслировала Ruptly.
Кроме того, Мединский анонсировал рекордный обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Также он отметил, что стороны обменяются мнениями по поводу прекращения огня в зоне СВО. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ходе переговоров.
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