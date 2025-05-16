Мединский о просьбе Киева встретиться с Путиным: «примем к сведению»

Мединский: РФ примет к сведению желание Киева провести встречу президентов
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Владимир Мединский выступил перед журналистами после окончания переговоров с Украиной
Владимир Мединский выступил перед журналистами после окончания переговоров с Украиной Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Россия примет к сведению запрос украинской стороны о переговорах между лидерами государств. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский

«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Приняли этот запрос к сведению», — сказал Мединский. Его выступление транслировала Ruptly. 

Кроме того, Мединский анонсировал рекордный обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Также он отметил, что стороны обменяются мнениями по поводу прекращения огня в зоне СВО. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ходе переговоров. 

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Россия примет к сведению запрос украинской стороны о переговорах между лидерами государств. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.  «Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Приняли этот запрос к сведению», — сказал Мединский. Его выступление транслировала Ruptly.  Кроме того, Мединский анонсировал рекордный обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Также он отметил, что стороны обменяются мнениями по поводу прекращения огня в зоне СВО. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ходе переговоров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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