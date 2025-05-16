Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной

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Мединский заявил об обмене пленными между Россией и Украиной
Мединский заявил об обмене пленными между Россией и Украиной Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Эту информацию подтвердил глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи с киевской делегацией в Стамбуле.

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Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Эту информацию подтвердил глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи с киевской делегацией в Стамбуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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