Зеленский согласился с Путиным по поводу прямых переговоров

Инициатива президента России Владимира Путина о прямых переговорах между Москвой и Киевом является верной. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский.
«Путь, когда русские говорят: „Давайте уже о прямых переговорах“, я считаю правильным», — подчеркнул Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал «Общественное». По его словам, путь диалога напрямую с Россией выбран правильно, однако прогнозировать дальнейшее развитие событий пока трудно.
В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Стамбул и ожидает представителей Украины. Российская сторона заявляет о готовности к конструктивному диалогу и поиску решений для установления долгосрочного мира.
Украинская группа также сейчас направляется на переговоры. Однако пока неизвестно, состоятся они сегодня или уже завтра вечером. Изначально встреча РФ и Украины должна была пройти в 10:00 по мск, но она была перенесена по инициативе Турции. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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