Газопровод «Волхов — Мурманск» будет введен в эксплуатацию до 2030 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Также, согласно ему, на строительство магистрального газопровода должно быть пойдут внебюджетные источники финансирования.
«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом „Газпром“, Правительством Мурманской области и Правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода „Волхов — Мурманск“», — говорится в поручении Путина. Оно размещено на сайте Кремля.
В документе также отмечается, что первый доклад о ходе выполнения поручения должен быть представлен до 1 июля 2025 года, далее — ежегодно. За реализацию проекта назначены ответственные лица: председатель правительства Михаил Мишустин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Проект по строительству крупнейшего магистрального газопровода "Волхов–Мурманск" реализует НОВАТЭК, специализирующаяся на добыче природного газа. По завершении строительства данный объект планируется передать «Газпрому» с последующей оплатой по рассроченной схеме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.