Умер клавишник «Ленинграда» и МакSим

Ушел из жизни клавишник «Ленинграда» и МакSим Дмитрий Иванов
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Дмитрий Иванов умер в Москве
Дмитрий Иванов умер в Москве Фото:

Клавишник группы «Ленинград» и певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Дмитрий Иванов скончался на 42-м году жизни в Москве после продолжительной комы. Об этом сообщила МакSим. Причиной смерти музыканта стал обширный инсульт, который произошел с ним в конце апреля 2025 года.

«Сегодня в пять утра умер наш музыкант клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем. Мы все верили, что он проснется...» — написала Абросимова на своей странице в одной из соцсетей.

Состояние Иванова с первых дней после инсульта было крайне тяжелым, врачи боролись за его жизнь, однако утром 18 мая артист ушел из жизни, не приходя в сознание. Известие о смерти стало шоком для друзей и коллег клавишника, поскольку Иванов вел здоровый образ жизни, не употреблял алкоголь, не курил и активно занимался спортом.

Дмитрий Иванов прославился как талантливый клавишник: с 2020 года по апрель 2025 года он играл в группе «Ленинград», а незадолго до болезни вновь присоединился к коллективу певицы МакSим, где уже выступал в начале 2010-х годов. Кроме того, Иванов сотрудничал с такими популярными исполнителями, как Николай Басков, Стас Михайлов, Анна Седокова и Сергей Безруков, а также с известной российской Power Metal-группой «Эпидемия».

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Клавишник группы «Ленинград» и певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Дмитрий Иванов скончался на 42-м году жизни в Москве после продолжительной комы. Об этом сообщила МакSим. Причиной смерти музыканта стал обширный инсульт, который произошел с ним в конце апреля 2025 года. «Сегодня в пять утра умер наш музыкант клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем. Мы все верили, что он проснется...» — написала Абросимова на своей странице в одной из соцсетей. Состояние Иванова с первых дней после инсульта было крайне тяжелым, врачи боролись за его жизнь, однако утром 18 мая артист ушел из жизни, не приходя в сознание. Известие о смерти стало шоком для друзей и коллег клавишника, поскольку Иванов вел здоровый образ жизни, не употреблял алкоголь, не курил и активно занимался спортом. Дмитрий Иванов прославился как талантливый клавишник: с 2020 года по апрель 2025 года он играл в группе «Ленинград», а незадолго до болезни вновь присоединился к коллективу певицы МакSим, где уже выступал в начале 2010-х годов. Кроме того, Иванов сотрудничал с такими популярными исполнителями, как Николай Басков, Стас Михайлов, Анна Седокова и Сергей Безруков, а также с известной российской Power Metal-группой «Эпидемия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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