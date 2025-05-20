В главной больнице Екатеринбурга закроют роддом

С 26 мая по 8 июня роддом ГКБ №40 закрывается на плановый ремонт
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Родильный дом ГКБ №40. Екатеринбург, роддом, гкб40, родильный дом, медицина, больница
Роддом закроют на ремонт (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге родильное отделение Городской клинической больницы №40 временно прекращает свою работу. Все беременные будут перенаправляться для оказания необходимой помощи в другие медучреждения города.

«С 26 мая по 8 июня роддом ГКБ 40 закрывается на плановый ремонт. В планах строителей крупных работ не предусмотрено. Все помещения находится в хорошем состоянии. В понедельник, 9 июня, с утра возобновятся приемы и начнется госпитализация беременных и женщин, направленных в отделение патологии беременности на поздних сроках», — говорится на сайте больницы.

В рамках профилактических мероприятий предусмотрена дезинфекция системы вентиляции, а также санитарная обработка стен и потолков в палатах и служебных помещениях. На время проведения ремонта прекращается проведение консультаций, диагностических процедур и родов.

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В Екатеринбурге родильное отделение Городской клинической больницы №40 временно прекращает свою работу. Все беременные будут перенаправляться для оказания необходимой помощи в другие медучреждения города. «С 26 мая по 8 июня роддом ГКБ 40 закрывается на плановый ремонт. В планах строителей крупных работ не предусмотрено. Все помещения находится в хорошем состоянии. В понедельник, 9 июня, с утра возобновятся приемы и начнется госпитализация беременных и женщин, направленных в отделение патологии беременности на поздних сроках», — говорится на сайте больницы. В рамках профилактических мероприятий предусмотрена дезинфекция системы вентиляции, а также санитарная обработка стен и потолков в палатах и служебных помещениях. На время проведения ремонта прекращается проведение консультаций, диагностических процедур и родов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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