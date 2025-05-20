В главной больнице Екатеринбурга закроют роддом

С 26 мая по 8 июня роддом ГКБ №40 закрывается на плановый ремонт

20 мая 2025 в 15:17 Размер текста - 17 +

Роддом закроют на ремонт (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге родильное отделение Городской клинической больницы №40 временно прекращает свою работу. Все беременные будут перенаправляться для оказания необходимой помощи в другие медучреждения города. «С 26 мая по 8 июня роддом ГКБ 40 закрывается на плановый ремонт. В планах строителей крупных работ не предусмотрено. Все помещения находится в хорошем состоянии. В понедельник, 9 июня, с утра возобновятся приемы и начнется госпитализация беременных и женщин, направленных в отделение патологии беременности на поздних сроках», — говорится на сайте больницы. В рамках профилактических мероприятий предусмотрена дезинфекция системы вентиляции, а также санитарная обработка стен и потолков в палатах и служебных помещениях. На время проведения ремонта прекращается проведение консультаций, диагностических процедур и родов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге родильное отделение Городской клинической больницы №40 временно прекращает свою работу. Все беременные будут перенаправляться для оказания необходимой помощи в другие медучреждения города. «С 26 мая по 8 июня роддом ГКБ 40 закрывается на плановый ремонт. В планах строителей крупных работ не предусмотрено. Все помещения находится в хорошем состоянии. В понедельник, 9 июня, с утра возобновятся приемы и начнется госпитализация беременных и женщин, направленных в отделение патологии беременности на поздних сроках», — говорится на сайте больницы. В рамках профилактических мероприятий предусмотрена дезинфекция системы вентиляции, а также санитарная обработка стен и потолков в палатах и служебных помещениях. На время проведения ремонта прекращается проведение консультаций, диагностических процедур и родов.