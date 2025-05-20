В главной больнице Екатеринбурга закроют роддом

В Екатеринбурге родильное отделение Городской клинической больницы №40 временно прекращает свою работу. Все беременные будут перенаправляться для оказания необходимой помощи в другие медучреждения города.
«С 26 мая по 8 июня роддом ГКБ 40 закрывается на плановый ремонт. В планах строителей крупных работ не предусмотрено. Все помещения находится в хорошем состоянии. В понедельник, 9 июня, с утра возобновятся приемы и начнется госпитализация беременных и женщин, направленных в отделение патологии беременности на поздних сроках», — говорится на сайте больницы.
В рамках профилактических мероприятий предусмотрена дезинфекция системы вентиляции, а также санитарная обработка стен и потолков в палатах и служебных помещениях. На время проведения ремонта прекращается проведение консультаций, диагностических процедур и родов.
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