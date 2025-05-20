В США создали новейшую ядерную бомбу

В США создали первый экземпляр бомбы B61-13 — новой модификации ядерного оружия семейства B61. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA).
«NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61», — сказано в заявлении национального агентства. Глава Минэнерго США Крис Райт подтвердил успешное выполнение программы. Бомба B61 состоит на вооружении с 1968 года и имеет несколько модификаций, включая версии 3, 4, 7, 11 и 12. Разработка B61-13 была одобрена в конце 2023 года.
Новые боеголовки B61-13 планируется использовать на современных истребителях и перспективном бомбардировщике B-21. Проект был завершен почти на год раньше запланированного срока.
Ранее сообщалось, что небольшой горный город в США может превратиться в ключевой центр ядерной программы из-за планов по запуску уранового рудника. Администрация президента США Трампа активно продвигает проект в Юте, направленный на расширение национальных мощностей по производству ядерного топлива и вооружений, сообщает MK.
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