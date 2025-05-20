В США создали новейшую ядерную бомбу

NNSA: США создали первую ядерную бомбу свободного падения
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Боеголовками B61-13 планируется снарядить современные истребители
Боеголовками B61-13 планируется снарядить современные истребители Фото:

В США создали первый экземпляр бомбы B61-13 — новой модификации ядерного оружия семейства B61. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA).

«NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61», — сказано в заявлении национального агентства. Глава Минэнерго США Крис Райт подтвердил успешное выполнение программы. Бомба B61 состоит на вооружении с 1968 года и имеет несколько модификаций, включая версии 3, 4, 7, 11 и 12. Разработка B61-13 была одобрена в конце 2023 года.

Новые боеголовки B61-13 планируется использовать на современных истребителях и перспективном бомбардировщике B-21. Проект был завершен почти на год раньше запланированного срока.

Ранее сообщалось, что небольшой горный город в США может превратиться в ключевой центр ядерной программы из-за планов по запуску уранового рудника. Администрация президента США Трампа активно продвигает проект в Юте, направленный на расширение национальных мощностей по производству ядерного топлива и вооружений, сообщает MK.

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В США создали первый экземпляр бомбы B61-13 — новой модификации ядерного оружия семейства B61. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA). «NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61», — сказано в заявлении национального агентства. Глава Минэнерго США Крис Райт подтвердил успешное выполнение программы. Бомба B61 состоит на вооружении с 1968 года и имеет несколько модификаций, включая версии 3, 4, 7, 11 и 12. Разработка B61-13 была одобрена в конце 2023 года. Новые боеголовки B61-13 планируется использовать на современных истребителях и перспективном бомбардировщике B-21. Проект был завершен почти на год раньше запланированного срока. Ранее сообщалось, что небольшой горный город в США может превратиться в ключевой центр ядерной программы из-за планов по запуску уранового рудника. Администрация президента США Трампа активно продвигает проект в Юте, направленный на расширение национальных мощностей по производству ядерного топлива и вооружений, сообщает MK.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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