Хирургический корпус главной больницы Екатеринбурга начали сносить. Фото, видео

В Екатеринбурге начался демонтаж недостроенного корпуса хирургии ГКБ № 40

20 мая 2025 в 18:24 Размер текста - 17 +

Недострой простоял более 15 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге начался демонтаж недостроенного корпуса экстренной хирургии ГКБ № 40, сообщает корреспондент URA.RU. Возведение объекта стартовало в 2008 году на средства частного инвестора, однако уже через год работы были приостановлены. К моменту остановки строительная готовность здания составляла примерно 25%. В таком состоянии объект простоял более 15 лет. На территории медицинского городка планировалось разместить 21 операционную и центр стерилизационной обработки. Но из-за финансового кризиса проект был заморожен, удалось возвести только бетонный каркас здания. В 2011 году, спустя два года после остановки работ, недостроенное здание было передано в ведение городской клинической больницы № 40. В 2017 году московская компания ООО «Интера Хелскеа» приступила к разработке финансово-экономической модели для завершения строительства корпуса, но реализовать проект не удалось — работы так и не возобновились. В настоящее время компания признана банкротом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге начался демонтаж недостроенного корпуса экстренной хирургии ГКБ № 40, сообщает корреспондент URA.RU. Возведение объекта стартовало в 2008 году на средства частного инвестора, однако уже через год работы были приостановлены. К моменту остановки строительная готовность здания составляла примерно 25%. В таком состоянии объект простоял более 15 лет. На территории медицинского городка планировалось разместить 21 операционную и центр стерилизационной обработки. Но из-за финансового кризиса проект был заморожен, удалось возвести только бетонный каркас здания. В 2011 году, спустя два года после остановки работ, недостроенное здание было передано в ведение городской клинической больницы № 40. В 2017 году московская компания ООО «Интера Хелскеа» приступила к разработке финансово-экономической модели для завершения строительства корпуса, но реализовать проект не удалось — работы так и не возобновились. В настоящее время компания признана банкротом.