Хирургический корпус главной больницы Екатеринбурга начали сносить. Фото, видео

В Екатеринбурге начался демонтаж недостроенного корпуса хирургии ГКБ № 40
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос недостроенного корпуса неотложной хирургии ГКБ №40. Екатеринбург
Недострой простоял более 15 лет Фото:

В Екатеринбурге начался демонтаж недостроенного корпуса экстренной хирургии ГКБ № 40, сообщает корреспондент URA.RU. Возведение объекта стартовало в 2008 году на средства частного инвестора, однако уже через год работы были приостановлены. К моменту остановки строительная готовность здания составляла примерно 25%. В таком состоянии объект простоял более 15 лет.

На территории медицинского городка планировалось разместить 21 операционную и центр стерилизационной обработки. Но из-за финансового кризиса проект был заморожен, удалось возвести только бетонный каркас здания. В 2011 году, спустя два года после остановки работ, недостроенное здание было передано в ведение городской клинической больницы № 40.

В 2017 году московская компания ООО «Интера Хелскеа» приступила к разработке финансово-экономической модели для завершения строительства корпуса, но реализовать проект не удалось — работы так и не возобновились. В настоящее время компания признана банкротом.

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В Екатеринбурге начался демонтаж недостроенного корпуса экстренной хирургии ГКБ № 40, сообщает корреспондент URA.RU. Возведение объекта стартовало в 2008 году на средства частного инвестора, однако уже через год работы были приостановлены. К моменту остановки строительная готовность здания составляла примерно 25%. В таком состоянии объект простоял более 15 лет. На территории медицинского городка планировалось разместить 21 операционную и центр стерилизационной обработки. Но из-за финансового кризиса проект был заморожен, удалось возвести только бетонный каркас здания. В 2011 году, спустя два года после остановки работ, недостроенное здание было передано в ведение городской клинической больницы № 40. В 2017 году московская компания ООО «Интера Хелскеа» приступила к разработке финансово-экономической модели для завершения строительства корпуса, но реализовать проект не удалось — работы так и не возобновились. В настоящее время компания признана банкротом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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