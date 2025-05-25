«Неуловимый убийца»: история «аптечного маньяка» из Челябинска

В Челябинске силовики продолжают расследовать дело «аптечного маньяка»

26 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Мужчина нападал на аптеки и убивал посетителей Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В Челябинске 26 мая 2011 года в одном из филиалов сети аптек «Классика» убили посетителя. 10 августа того же года история повторилась в другой точке сети. По версии следствия, убийства были совершены одним человеком. В народе его прозвали «аптечным маньяком», которого пока не удалось установить. История двух убийств — в материале URA.RU. Пытался ограбить аптеку, а в итоге убил человека Новость по теме В Челябинске орудует маньяк? Скорее всего, майское и вчерашнее убийство в аптеке «Классика» — дело рук одного и того же человека. Подробности новой трагедии. ФОТО с места ЧП Вечером 26 мая 2011 года в помещение аптеки на проспекте Ленина,34 забежал мужчина в медицинской маске и темных очках. Он потребовал у фармацевтов 60 тысяч рублей. Услышав, что в кассе такой суммы нет, он принялся «потрошить» посетителей. В этот момент в аптеку вошел еще один покупатель. Он стал случайным свидетелем происходящего и поспешил покинуть место преступления. Злоумышленник крикнул ему «Стой!» и выстрелил. После он спешно сбежал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем») и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия). Он не остановился… Второе убийство маньяк совершил10 августа в аптеке на проспекте Ленина, 43. И снова его жертвой стал случайный покупатель. Как и первый раз, мужчина ворвался в аптеку в маске и очках. При себе имел обрез охотничьего ружья. Злоумышленник прокричал: «Всем оставаться на местах!». Но один из покупателей пошел ему навстречу и получил заряд свинца в грудь. Убийца выбежал на улицу, но вернулся и добил посетителя выстрелом в голову. После чего бесследно скрылся. По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Оно было объединено с майским убийством. Скудные сведения о преступнике В 2011 году Челябинск еще не был усеян камерами видеонаблюдения. Правоохранители ориентировались лишь на показания свидетелей и минимальные следы, которые оставил маньяк на месте преступления. По описанию свидетелей нападения был составлен фоторобот маньяка фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Свидетели рассказали, что на вид маньяку 30-35 лет. Рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русые, нос прямой, лицо овальное, больного желтого цвета, на руках язвы. В обоих нападениях он был одет в темную кепку и солнцезащитные очки. Награда за сведения о маньяке После второго убийства ситуацией с маньяком всерьез обеспокоилась мэрия областного центра. За сведения о нем предлагали награду в 1 млн рублей. По городу разместили ориентировки. Ориентировку на маньяка распространили по Челябинску. Горожан просили оказать помощь следствию Фото: Альбина Золотухина © URA.RU За несколько недель после объявления о награде в ГУ МВД по региону зафиксировали более 100 обращений жителей. Благодаря сведениям, полученным от горожан, удалось попутно раскрыть 15 других преступлений. Но выйти на маньяка не удалось. Убийства прекратились… К счастью, маньяк остановился на двух нападениях. По крайней мере, больше о нем в городе не слышали. При этом еще долгое время некоторые убийства пытались связать с ним. Но версии разваливались. …из-за смерти маньяка По слухам, убийства прекратились только из-за смерти маньяка. Некоторые считают, что он скончался от неизлечимой болезни (есть версия, что из-за нее он и пошел убивать). По этой же причине он мог наложить на себя руки. Другие думают, что маньяка отыскали местные жители и устроили самосуд. Но так или иначе, больше об убийствах «Аптечного маньяка» не слышали. Экранизация Новость по теме «Аптечный маньяк» в Челябинске так и не пойман. Но про него уже сняли кино! Смотрите сериал «Карпов» События, произошедшие в Челябинске, в 2013 году экранизировали. Историю о маньяке показали в одной из серий детективного сериала «Карпов». По сценарию, пуля, выпущенная «аптечным маньяком», попала в племянника главного героя — бывшего подполковника полиции Карпова. Подросток выжил и попросил дядю отомстить. В сериале преступник, устраивающий стрельбу в аптеках, сводит счеты с жизнью. Работа правоохранителей Между тем попытки установить личность убийцы двух человек продолжаются. Сегодня технические возможности позволяют раскрывать дела многолетней давности. Не исключено, что именно благодаря таким технологиям вскоре удастся раскрыть личность «Аптечного маньяка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 26 мая 2011 года в одном из филиалов сети аптек «Классика» убили посетителя. 10 августа того же года история повторилась в другой точке сети. По версии следствия, убийства были совершены одним человеком. В народе его прозвали «аптечным маньяком», которого пока не удалось установить. История двух убийств — в материале URA.RU. Вечером 26 мая 2011 года в помещение аптеки на проспекте Ленина,34 забежал мужчина в медицинской маске и темных очках. Он потребовал у фармацевтов 60 тысяч рублей. Услышав, что в кассе такой суммы нет, он принялся «потрошить» посетителей. В этот момент в аптеку вошел еще один покупатель. Он стал случайным свидетелем происходящего и поспешил покинуть место преступления. Злоумышленник крикнул ему «Стой!» и выстрелил. После он спешно сбежал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем») и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия). Второе убийство маньяк совершил10 августа в аптеке на проспекте Ленина, 43. И снова его жертвой стал случайный покупатель. Как и первый раз, мужчина ворвался в аптеку в маске и очках. При себе имел обрез охотничьего ружья. Злоумышленник прокричал: «Всем оставаться на местах!». Но один из покупателей пошел ему навстречу и получил заряд свинца в грудь. Убийца выбежал на улицу, но вернулся и добил посетителя выстрелом в голову. После чего бесследно скрылся. По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Оно было объединено с майским убийством. В 2011 году Челябинск еще не был усеян камерами видеонаблюдения. Правоохранители ориентировались лишь на показания свидетелей и минимальные следы, которые оставил маньяк на месте преступления. Свидетели рассказали, что на вид маньяку 30-35 лет. Рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русые, нос прямой, лицо овальное, больного желтого цвета, на руках язвы. В обоих нападениях он был одет в темную кепку и солнцезащитные очки. После второго убийства ситуацией с маньяком всерьез обеспокоилась мэрия областного центра. За сведения о нем предлагали награду в 1 млн рублей. По городу разместили ориентировки. За несколько недель после объявления о награде в ГУ МВД по региону зафиксировали более 100 обращений жителей. Благодаря сведениям, полученным от горожан, удалось попутно раскрыть 15 других преступлений. Но выйти на маньяка не удалось. К счастью, маньяк остановился на двух нападениях. По крайней мере, больше о нем в городе не слышали. При этом еще долгое время некоторые убийства пытались связать с ним. Но версии разваливались. По слухам, убийства прекратились только из-за смерти маньяка. Некоторые считают, что он скончался от неизлечимой болезни (есть версия, что из-за нее он и пошел убивать). По этой же причине он мог наложить на себя руки. Другие думают, что маньяка отыскали местные жители и устроили самосуд. Но так или иначе, больше об убийствах «Аптечного маньяка» не слышали. События, произошедшие в Челябинске, в 2013 году экранизировали. Историю о маньяке показали в одной из серий детективного сериала «Карпов». По сценарию, пуля, выпущенная «аптечным маньяком», попала в племянника главного героя — бывшего подполковника полиции Карпова. Подросток выжил и попросил дядю отомстить. В сериале преступник, устраивающий стрельбу в аптеках, сводит счеты с жизнью. Между тем попытки установить личность убийцы двух человек продолжаются. Сегодня технические возможности позволяют раскрывать дела многолетней давности. Не исключено, что именно благодаря таким технологиям вскоре удастся раскрыть личность «Аптечного маньяка».