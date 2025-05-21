Лавров: Россия заинтересована в участии Армении в ОДКБ

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Лавров заявил о заинтересованности вклада Армении в работу ОДКБ
Лавров заявил о заинтересованности вклада Армении в работу ОДКБ Фото:

Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

«Мы заинтересованы в активном участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал Лавров во пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване. Трансляция велась на сайте МИД РФ.

В начале 2025 года Армения оказалась в центре дискуссий о своем участии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне слухов о возможном в ыходе из организации. В январе экс-глава Службы нацбезопасности и лидер партии «Родина» Артур Ванецян заявил, что намерение Еревана покинуть ОДКБ может привести к серьезным последствиям для безопасности республики. Тогда же Кремль опроверг утверждения, что о выходе Армении из организации. Тем не менее, доклад Службы внешней разведки Армении, опубликованный в том же месяце, указал на низкую вероятность восстановления активного участия Еревана в ОДКБ в 2025 году.

В марте парламент республики во втором чтении рассмотрел законопроект о начале процесса интеграции в Евросоюз, что стало значимым шагом в сторону переориентации внешней политики. Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля утвердил закон, который запускает процесс вступления страны в Европейский Союз. В России считают, что это решение может быть частью стратегического плана, целью которого является сокрытие настоящих изменений в направлении внешней политики страны.

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Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.  «Мы заинтересованы в активном участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал Лавров во пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване. Трансляция велась на сайте МИД РФ. В начале 2025 года Армения оказалась в центре дискуссий о своем участии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне слухов о возможном в ыходе из организации. В январе экс-глава Службы нацбезопасности и лидер партии «Родина» Артур Ванецян заявил, что намерение Еревана покинуть ОДКБ может привести к серьезным последствиям для безопасности республики. Тогда же Кремль опроверг утверждения, что о выходе Армении из организации. Тем не менее, доклад Службы внешней разведки Армении, опубликованный в том же месяце, указал на низкую вероятность восстановления активного участия Еревана в ОДКБ в 2025 году. В марте парламент республики во втором чтении рассмотрел законопроект о начале процесса интеграции в Евросоюз, что стало значимым шагом в сторону переориентации внешней политики. Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля утвердил закон, который запускает процесс вступления страны в Европейский Союз. В России считают, что это решение может быть частью стратегического плана, целью которого является сокрытие настоящих изменений в направлении внешней политики страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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