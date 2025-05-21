Опекун Далера Бобиева из Екатеринбурга раскрыла шокирующие подробности о смерти ребенка

Опекун Вероника Наумова из Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, рассказала, что специально покупала сумку, чтобы спрятать тело мальчика. Труп ребенка она отнесла в гараж вместе с сестрой малыша. Такие показания Наумова дала на допросе.
«Я осознавала, что домой должны приехать другие дочки и что Далер не должен находиться в ее комнате. И нужно его вынести. Я боялась, что сестру Далера могут посадить, поскольку, пока она мыла ему рот, у него случился приступ и он наглотался воды. Я съездила в магазин, купила там сумку, так не хотела класть Далера в пакет», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на показания Наумовой.
Женщина рассказала, что положила мальчика в позу эмбриона, сверху накрыла его кроссовками и зимней курткой. Вместе с сестрой Далера они отправились в гараж, за ними увязались другие дети. Всей толпой они дошли до места, оставили сумку с левой стороны входа. «Другой опекаемый спросил, что это. Я ответила, что это вещи Далера», — заявила опекун.
Смерть Далера потрясла всю Россию летом 2023 года. Сначала мальчика объявили пропавшим, сотни волонтеров искали его по городу, а спустя три дня его нашли в гараже семьи Наумовых. Следователи установили, что над мальчиком издевались, в этом обвиняют Веронику Наумову. Подробнее деле — в сюжете URA.RU.
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