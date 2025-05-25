У супруга осужденной «королевы марафонов» Блиновской нашли долг в 5 млрд

Суммарная налоговая задолженность двух предприятий, принадлежащих супругу осужденной «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексею, превысила пять миллионов рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
По данным аналитического сервиса «БИР-Аналитик», Блиновский выступает учредителем в пяти организациях: ООО «Подари мечту», ООО «Рыбная история», ООО «Аламаз», ООО «Праймфуд» и ООО «Оливия групп». Однако последняя с марта 2024 года находится в процедуре банкротства.
«Компания „Подари мечту“ задолжала 3,3 миллиона рублей, из которых три миллиона рублей — основной долг и 190 тысяч рублей — исполнительский сбор. Исполнительные производства на общество возбуждаются с 2024 года о „взыскании налогов и сборов, включая пени“. Последнее производство завели 20 мая — о взыскании более 330 тысяч рублей по налогам», — передает РИА Новости данные из ФССП.
Кроме того, предприятие до сих пор не погасило задолженности по ряду исполнительных производств: на сумму 2,5 миллиона рублей и 340 тысяч рублей соответственно. По сведениям «БИР-Аналитик», с 2023 по 2025 год счета ООО «Подари мечту» неоднократно блокировались из-за отсутствия налоговой декларации и вынесения налоговыми органами решений о взыскании долгов. Последняя блокировка счетов датируется концом апреля 2025 года.
У второй компании Блиновского, ООО «Аламаз», есть налоговая задолженность почти в 1,7 миллиона рублей. Исполнительное производство было инициировано 19 мая. Уже 23 мая банковские счета предприятия были заблокированы в связи с решением налогового органа о взыскании долга.
Кроме того, у детей Елены Блиновской могут забрать квартиру в Москве стоимостью около 136 млн рублей. Юрист адвокатского бюро «Илья Титов и партнеры» сообщила в разговоре с URA.RU, что это произойдет в случае, если близкий родственник, который сделал такой подарок, вскоре после дарения объявляется банкротом. Однако позже Алексей Блиновский подал апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы о признании его супруги банкротом. После этого материалы дела передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд, пишет деловое издание «Взгляд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.