Имущество Блиновских более чем на миллиард рублей арестовано: что принадлежало супругам

Имущество блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея общей суммой в миллиард рублей арестовано и перейдет государству, сообщили в telegram-каналах. Среди того, что принадлежало супругам Блиновским: дом в Подмосковье стоимостью примерно 590 миллионов рублей, девять земельных участков в Крыму на сумму 222 миллиона и несколько автомобилей более чем по 20 миллионов.
«Имущество Елены и Алексея Блиновских более чем на один миллиард рублей перейдёт государству», — пишет telegram-канал Shot. На супругу Блиновскую было оформлено следующее имущество:
- дом в городе Истра (Подмосковье) стоимостью около 590 миллионов на участке стоимостью 41,7 миллиона рублей;
- квартира на Серпуховском Валу (Москва), цена которой — почти 45 миллионов, и два помещения там же общей суммой 4,3 миллиона рублей;
- земля в Ялте, которая стоит примерно 1,5 миллиона;
- два автомобиля — Bentley Continental по цене 23 миллиона и Lamborghini Urus по цене 24,9 миллиона рублей.
Всего Елене Блиновской принадлежало имущество на сумму 730,4 миллиона рублей. На ее супруга же было записано:
- четыре дома и девять участков в поселке Семидворье (курорт Алушта, Крым), стоимость — 222,4 миллиона рублей;
- квартира на Серпуховском Валу, цена — примерно 101 миллион рублей;
- восемь домов и девятнадцать участков в деревне Серково (Костромская область) — 16 миллионов рублей;
- три постройки и три участка в деревне Деревенька (Ярославская область) — 5,8 миллиона рублей;
- четыре участка в Теучежском районе (республика Адыгея) — 3 миллиона рублей;
- четыре парковочных места на Серпуховском Валу — 12 миллионов рублей.
Общая известная стоимость имущества Блиновских — 1,1 миллиарда рублей. В сумме им принадлежало около 50 гектаров земли. Также были арестованы еще несколько автомобилей, лодка, мотоцикл, гидроцикл, прицепы и денежные счета, заключили в канале.
Ранее, 3 марта, стало известно, что Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. Ее обвинили в отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств.
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