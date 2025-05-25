«Слишком эмоционально и бурно»: Клишас вступил в дискуссию об отмене пенсий

Конституция РФ — это гарантия получения пенсии для каждого россиянина. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас. По его словам, обсуждение этого вопроса сопровождается слишком эмоциональными высказываниями.
«К вопросу об отмене пенсий (бурная и слишком уж эмоциональная дискуссия). Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Статья 39. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он добавил, что при этом соцпособия и государственные пенсии устанавливаются законом.
Ранее с предложением лишить пенсий граждан, не имеющих детей, выступил телеведущий Сергей Мардан, пишет MK.RU. Впоследствии предприниматель Константин Малофеев заявил о возможной отмене пенсионных выплат для лиц, родившихся с 1995 года, передает 360.ru.
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