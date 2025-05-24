24 мая 2025
23 мая 2025

Житель Нижневартовска угрожал порезать водителя автобуса ножом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас вартовчанина разыскивает полиция
Сейчас вартовчанина разыскивает полиция Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина угрожал водителю автобуса №16 ножом. Сначала вартовчанин просто кричал, что отрежет нос и язык, а после выхватил холодное оружие из кармана, сообщили очевидцы.

«Мужчина выхватил нож в автобусе № 16! После словесной перепалки мужчина достал нож и направился к водителю!» — написали вартовчане под видео в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео слышно, как агрессор говорит: «Я те сейчас нос отрежу! Крути баранку! Я тебе язык отрежу».

В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что в курсе этой ситуации. Сейчас ведутся поиски агрессивного мужчины.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина угрожал водителю автобуса №16 ножом. Сначала вартовчанин просто кричал, что отрежет нос и язык, а после выхватил холодное оружие из кармана, сообщили очевидцы. «Мужчина выхватил нож в автобусе № 16! После словесной перепалки мужчина достал нож и направился к водителю!» — написали вартовчане под видео в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео слышно, как агрессор говорит: «Я те сейчас нос отрежу! Крути баранку! Я тебе язык отрежу». В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что в курсе этой ситуации. Сейчас ведутся поиски агрессивного мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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