В Нижневартовске (ХМАО) мужчина угрожал водителю автобуса №16 ножом. Сначала вартовчанин просто кричал, что отрежет нос и язык, а после выхватил холодное оружие из кармана, сообщили очевидцы.
«Мужчина выхватил нож в автобусе № 16! После словесной перепалки мужчина достал нож и направился к водителю!» — написали вартовчане под видео в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео слышно, как агрессор говорит: «Я те сейчас нос отрежу! Крути баранку! Я тебе язык отрежу».
В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что в курсе этой ситуации. Сейчас ведутся поиски агрессивного мужчины.
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