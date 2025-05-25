25 мая 2025
24 мая 2025

Соцфонд ХМАО сообщил, когда придут пенсии и пособия в июне. Список

Соцфонд ХМАО выплатит детские пособия семьям до 6 июня 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерам ХМАО перечислят выплаты 5, 10, 18, 20 июня 2025 года
Пенсионерам ХМАО перечислят выплаты 5, 10, 18, 20 июня 2025 года Фото:

В ХМАО определили график выплат пенсий и пособий на июнь 2025 года. Югорские родители получат выплаты до 6 июня, сообщило URA.RU югорское отделение соцфонда.

«3 июня через банки поступят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам, пособия по беременности и родам, а также выплаты на детей мобилизованных. 5, 10, 18, 20 июня 2025 года через кредитные организации гражданам придет пенсия», — пояснили в ведомстве.

5 июня переведут ежемесячную выплату из средств маткапитала. 6 июня придет пособие по уходу за ребенком работающим родителям. Через почту пенсии доставляют с 4 по 30 июня — в соответствии с графиком отделений.

Соцфонд напомнил, что перечисление средств происходит в течение всего дня. Если деньги не пришли утром, стоит дождаться их до вечера.

График выплат пенсий и пособий в июне 2025 года в ХМАО

Через банки:

3 июня:

  • единое пособие на детей до 17 лет;
  • пособие беременным женщинам;
  • пособие по беременности и родам;
  • пособие на ребенка мобилизованного или проходящего службу по призыву;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

5 июня — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

6 июня — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

5, 10, 18, 20 июня — пенсии через кредитные организации.

Через почту:

  • с 4 по 30 июня — пенсии и пособия доставляются по индивидуальному графику почтового отделения.

Ранее URA.RU писало, что соцфонд ХМАО досрочно начислил детские пособия перед майскими праздниками. Югорским семьям выплатили детские пособия на карты и счета 30 апреля.

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В ХМАО определили график выплат пенсий и пособий на июнь 2025 года. Югорские родители получат выплаты до 6 июня, сообщило URA.RU югорское отделение соцфонда. «3 июня через банки поступят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам, пособия по беременности и родам, а также выплаты на детей мобилизованных. 5, 10, 18, 20 июня 2025 года через кредитные организации гражданам придет пенсия», — пояснили в ведомстве. 5 июня переведут ежемесячную выплату из средств маткапитала. 6 июня придет пособие по уходу за ребенком работающим родителям. Через почту пенсии доставляют с 4 по 30 июня — в соответствии с графиком отделений. Соцфонд напомнил, что перечисление средств происходит в течение всего дня. Если деньги не пришли утром, стоит дождаться их до вечера. График выплат пенсий и пособий в июне 2025 года в ХМАО Через банки: 3 июня: 5 июня — ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 6 июня — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. 5, 10, 18, 20 июня — пенсии через кредитные организации. Через почту: Ранее URA.RU писало, что соцфонд ХМАО досрочно начислил детские пособия перед майскими праздниками. Югорским семьям выплатили детские пособия на карты и счета 30 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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