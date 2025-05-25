В ХМАО определили график выплат пенсий и пособий на июнь 2025 года. Югорские родители получат выплаты до 6 июня, сообщило URA.RU югорское отделение соцфонда.
«3 июня через банки поступят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам, пособия по беременности и родам, а также выплаты на детей мобилизованных. 5, 10, 18, 20 июня 2025 года через кредитные организации гражданам придет пенсия», — пояснили в ведомстве.
5 июня переведут ежемесячную выплату из средств маткапитала. 6 июня придет пособие по уходу за ребенком работающим родителям. Через почту пенсии доставляют с 4 по 30 июня — в соответствии с графиком отделений.
Соцфонд напомнил, что перечисление средств происходит в течение всего дня. Если деньги не пришли утром, стоит дождаться их до вечера.
График выплат пенсий и пособий в июне 2025 года в ХМАО
Через банки:
3 июня:
- единое пособие на детей до 17 лет;
- пособие беременным женщинам;
- пособие по беременности и родам;
- пособие на ребенка мобилизованного или проходящего службу по призыву;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.
5 июня — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
6 июня — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.
5, 10, 18, 20 июня — пенсии через кредитные организации.
Через почту:
- с 4 по 30 июня — пенсии и пособия доставляются по индивидуальному графику почтового отделения.
Ранее URA.RU писало, что соцфонд ХМАО досрочно начислил детские пособия перед майскими праздниками. Югорским семьям выплатили детские пособия на карты и счета 30 апреля.
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