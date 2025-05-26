Производитель колбасы «Папа может» пытается продать бизнес

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По данным источников, владелец бизнеса «Папа может» может продать его уже этим летом
По данным источников, владелец бизнеса «Папа может» может продать его уже этим летом Фото:

Собственник Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), выпускающего колбасные изделия под торговой маркой «Папа может», вновь начал обсуждения, связанные с возможной продажей предприятия. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники.

«Закрыть сделку [по продаже бизнеса] могут уже летом 2025 года. <...> Заявленная стоимость ОМПК составляет 50–60 млрд рублей», — передает слова собеседников «Коммерсант».

В первую очередь комбинат представляет интерес для предприятий мясной отрасли, сталкивающихся с дефицитом перерабатывающих мощностей. Дополнительным фактором, способным повысить привлекательность приобретения ОМПК, является наличие ассортиментных линеек популярных брендов с уже сформированной лояльной потребительской аудиторией, а также хорошо налаженное распространение сбыта товаров, обеспечивающее присутствие продукции в торговых сетях.

Среди рассматривающих возможность приобретения комбината значатся агрохолдинг «Таврос», компании, связанные с бывшим президентом УГМК Искандаром Махмудовым, инвестиционная группа «Марафон», а также CP Foods — дочерняя структура тайской корпорации CP Group. Кроме того, в числе потенциальных претендентов на актив называют ГАП «Ресурс», компанию «Мираторг» и Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева.

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Собственник Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), выпускающего колбасные изделия под торговой маркой «Папа может», вновь начал обсуждения, связанные с возможной продажей предприятия. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники. «Закрыть сделку [по продаже бизнеса] могут уже летом 2025 года. <...> Заявленная стоимость ОМПК составляет 50–60 млрд рублей», — передает слова собеседников «Коммерсант». В первую очередь комбинат представляет интерес для предприятий мясной отрасли, сталкивающихся с дефицитом перерабатывающих мощностей. Дополнительным фактором, способным повысить привлекательность приобретения ОМПК, является наличие ассортиментных линеек популярных брендов с уже сформированной лояльной потребительской аудиторией, а также хорошо налаженное распространение сбыта товаров, обеспечивающее присутствие продукции в торговых сетях. Среди рассматривающих возможность приобретения комбината значатся агрохолдинг «Таврос», компании, связанные с бывшим президентом УГМК Искандаром Махмудовым, инвестиционная группа «Марафон», а также CP Foods — дочерняя структура тайской корпорации CP Group. Кроме того, в числе потенциальных претендентов на актив называют ГАП «Ресурс», компанию «Мираторг» и Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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