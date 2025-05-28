«Больше, чем предполагалось»: представитель Киркорова рассказала о проблемах со здоровьем певца

Лечение Киркорова от ожога может занять больше времени, чем ожидалось
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Киркорову требуется время для восстановления от полученного ожога
Киркорову требуется время для восстановления от полученного ожога Фото:

Лечение народного артиста РФ Филиппа Киркорова от ожога, полученного им на концерте в Санкт-Петербурге, может занять больше времени, чем изначально ожидалось. Об этом сообщила представительница артиста Екатерина Успенская.

«Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — сообщила она ТАСС. Из-за полученной травмы Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Государственном Кремлевском дворце.

Филипп Киркоров получил ожог руки 25 апреля 2025 года во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, когда использовалась пиротехника. Певца госпитализировали в Москве, и из-за осложнений на фоне сахарного диабета лечение затянулось. Представители артиста ранее подтверждали его наблюдение у врачей, опровергнув слухи о других травмах.

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Лечение народного артиста РФ Филиппа Киркорова от ожога, полученного им на концерте в Санкт-Петербурге, может занять больше времени, чем изначально ожидалось. Об этом сообщила представительница артиста Екатерина Успенская. «Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — сообщила она ТАСС. Из-за полученной травмы Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Государственном Кремлевском дворце. Филипп Киркоров получил ожог руки 25 апреля 2025 года во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, когда использовалась пиротехника. Певца госпитализировали в Москве, и из-за осложнений на фоне сахарного диабета лечение затянулось. Представители артиста ранее подтверждали его наблюдение у врачей, опровергнув слухи о других травмах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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