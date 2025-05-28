«Больше, чем предполагалось»: представитель Киркорова рассказала о проблемах со здоровьем певца

Лечение народного артиста РФ Филиппа Киркорова от ожога, полученного им на концерте в Санкт-Петербурге, может занять больше времени, чем изначально ожидалось. Об этом сообщила представительница артиста Екатерина Успенская.
«Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — сообщила она ТАСС. Из-за полученной травмы Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Государственном Кремлевском дворце.
Филипп Киркоров получил ожог руки 25 апреля 2025 года во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, когда использовалась пиротехника. Певца госпитализировали в Москве, и из-за осложнений на фоне сахарного диабета лечение затянулось. Представители артиста ранее подтверждали его наблюдение у врачей, опровергнув слухи о других травмах.
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