Киркоров угодил в больницу после концерта, где его обожгла пиротехника

Российского певца Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве после ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге 25 апреля. Артист находится в отделении экстренной хирургии.
«Процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета», — передает Mash слова пластического хирурга Тимура Хайдарова. По информации, полученной из источников, Филипп Киркоров уже две недели находится под наблюдением врачей. Медики борются за здоровье поп-короля российской эстрады.
Представители артиста подтвердили факт его наблюдения у специалистов, однако отказались уточнить, находится ли он в стационаре или проходит лечение амбулаторно. В сети ранее появилась информация о том, что у певца якобы «разорвались импланты». Однако эти слухи были официально опровергнуты.
Напомним, что инцидент произошел 25 апреля 2025 года на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Во время исполнения одного из номеров с использованием пиротехники Филипп Киркоров получил ожог руки. Несмотря на это, артист завершил выступление, отметив, что «обжегся».
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