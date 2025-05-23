Киркоров угодил в больницу после концерта, где его обожгла пиротехника

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Филипп Киркоров уже две недели находится под наблюдением врачей
Филипп Киркоров уже две недели находится под наблюдением врачей Фото:

Российского певца Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве после ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге 25 апреля. Артист находится в отделении экстренной хирургии.

«Процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета», — передает Mash слова пластического хирурга Тимура Хайдарова. По информации, полученной из источников, Филипп Киркоров уже две недели находится под наблюдением врачей. Медики борются за здоровье поп-короля российской эстрады.

Представители артиста подтвердили факт его наблюдения у специалистов, однако отказались уточнить, находится ли он в стационаре или проходит лечение амбулаторно. В сети ранее появилась информация о том, что у певца якобы «разорвались импланты». Однако эти слухи были официально опровергнуты.

Напомним, что инцидент произошел 25 апреля 2025 года на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Во время исполнения одного из номеров с использованием пиротехники Филипп Киркоров получил ожог руки. Несмотря на это, артист завершил выступление, отметив, что «обжегся».

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Российского певца Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве после ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге 25 апреля. Артист находится в отделении экстренной хирургии. «Процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета», — передает Mash слова пластического хирурга Тимура Хайдарова. По информации, полученной из источников, Филипп Киркоров уже две недели находится под наблюдением врачей. Медики борются за здоровье поп-короля российской эстрады. Представители артиста подтвердили факт его наблюдения у специалистов, однако отказались уточнить, находится ли он в стационаре или проходит лечение амбулаторно. В сети ранее появилась информация о том, что у певца якобы «разорвались импланты». Однако эти слухи были официально опровергнуты. Напомним, что инцидент произошел 25 апреля 2025 года на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Во время исполнения одного из номеров с использованием пиротехники Филипп Киркоров получил ожог руки. Несмотря на это, артист завершил выступление, отметив, что «обжегся».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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