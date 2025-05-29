Свердловский участник СВО остался без выплат за тяжелое ранение

Участника спецоперации РФ на Украине из Каменска-Уральского оставили без выплат за тяжелое ранение, которое он получил на фронте 1 июня 2024 года. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Получил от матери солдата письмо. Оказывается, ее сын до сих пор не получил страховые выплаты за ранение, поскольку госпиталь Вишневского с июня не может выслать справку о тяжести ранения», — написал депутат в своем telegram-канале.
К делу подключилась военная прокуратура, в ходе проверки которой заключение военно-врачебной комиссии госпиталь направил на утверждение в ГЦ ВВЭ Минобороны только в декабре. При этом справку о тяжести ранения сотрудники не отправили.
После вмешательства правоохранителей справку бойцу выслали в конце апреля 2025-го. Вскоре воинская часть смогла направить полный пакет документов в страховую для перечисления средств.
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