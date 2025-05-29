В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан украинский шпион, передававший Киеву данные о расположении российских военных в регионе, а также информацию о месте проживания военного коменданта города Кременная. Об этм сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«Я еще знал, где проживает комендант Кременной. И я Даниилу также отправил координаты этого дома», — сказал мужчина в видео, опубликованном ЦОС ФСБ. Задержанный признался, что проживал в Кременной и через мессенджер Telegram отправлял координаты российских военных своему украинскому куратору.
По информации силовых структур, задержанный является гражданином Украины 1998 года рождения. Он был арестован по подозрению в совершении шпионажа и передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям украинских спецслужб.
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