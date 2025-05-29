Задержанный в ЛНР шпион передал ВСУ координаты военного коменданта Кременной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанный признался, что через мессенджер отправлял координаты российских военных
Задержанный признался, что через мессенджер отправлял координаты российских военных Фото:

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан украинский шпион, передававший Киеву данные о расположении российских военных в регионе, а также информацию о месте проживания военного коменданта города Кременная. Об этм сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Я еще знал, где проживает комендант Кременной. И я Даниилу также отправил координаты этого дома», — сказал мужчина в видео, опубликованном ЦОС ФСБ. Задержанный признался, что проживал в Кременной и через мессенджер Telegram отправлял координаты российских военных своему украинскому куратору.

По информации силовых структур, задержанный является гражданином Украины 1998 года рождения. Он был арестован по подозрению в совершении шпионажа и передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям украинских спецслужб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан украинский шпион, передававший Киеву данные о расположении российских военных в регионе, а также информацию о месте проживания военного коменданта города Кременная. Об этм сообщает Центр общественных связей ФСБ России. «Я еще знал, где проживает комендант Кременной. И я Даниилу также отправил координаты этого дома», — сказал мужчина в видео, опубликованном ЦОС ФСБ. Задержанный признался, что проживал в Кременной и через мессенджер Telegram отправлял координаты российских военных своему украинскому куратору. По информации силовых структур, задержанный является гражданином Украины 1998 года рождения. Он был арестован по подозрению в совершении шпионажа и передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям украинских спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...