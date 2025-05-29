Путин: соцпрограммы по поддержке семей будут реализованы по всей России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что меры соцподдержки многодетных семей будут реализованы по всей стране
Путин заявил, что меры соцподдержки многодетных семей будут реализованы по всей стране Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные программы поддержки семей будут внедряться по всей стране. Об этом он сообщил в ходе видеовстречи с многодетными семьями из разных регионов.

«Для того, чтобы все программы, которые мы создаем, формируем для, в частности, многодетных семей, чтобы они одинаково и эффективно реализовывались на всей территории РФ, где бы эти семьи ни проживали», — подчеркнул Путин в ходе встречи. Трансляция велась в telegram-канале Кремля.

Глава государства отдельно отметил ситуацию многодетной семьи Елиных из Запорожской области. Он пообещал, что власти продолжат делать все возможное для стабилизации положения и поддержки семей в этом регионе.

В апреле кабмин РФ утвердил новы льготы для многодетных семей в России. Теперь могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки без ограничения по дням. Для этого достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи. Список доступных учреждений можно узнать на их сайтах и в «Госуслугах».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что социальные программы поддержки семей будут внедряться по всей стране. Об этом он сообщил в ходе видеовстречи с многодетными семьями из разных регионов. «Для того, чтобы все программы, которые мы создаем, формируем для, в частности, многодетных семей, чтобы они одинаково и эффективно реализовывались на всей территории РФ, где бы эти семьи ни проживали», — подчеркнул Путин в ходе встречи. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Глава государства отдельно отметил ситуацию многодетной семьи Елиных из Запорожской области. Он пообещал, что власти продолжат делать все возможное для стабилизации положения и поддержки семей в этом регионе. В апреле кабмин РФ утвердил новы льготы для многодетных семей в России. Теперь могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки без ограничения по дням. Для этого достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи. Список доступных учреждений можно узнать на их сайтах и в «Госуслугах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...