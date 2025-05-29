Путин: соцпрограммы по поддержке семей будут реализованы по всей России

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные программы поддержки семей будут внедряться по всей стране. Об этом он сообщил в ходе видеовстречи с многодетными семьями из разных регионов.
«Для того, чтобы все программы, которые мы создаем, формируем для, в частности, многодетных семей, чтобы они одинаково и эффективно реализовывались на всей территории РФ, где бы эти семьи ни проживали», — подчеркнул Путин в ходе встречи. Трансляция велась в telegram-канале Кремля.
Глава государства отдельно отметил ситуацию многодетной семьи Елиных из Запорожской области. Он пообещал, что власти продолжат делать все возможное для стабилизации положения и поддержки семей в этом регионе.
В апреле кабмин РФ утвердил новы льготы для многодетных семей в России. Теперь могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки без ограничения по дням. Для этого достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи. Список доступных учреждений можно узнать на их сайтах и в «Госуслугах».
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