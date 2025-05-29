Юристы раскрыли, на каких врачей чаще всего пермяки подавали в суд

С терапевтами чаще всего судились жители Пермского края в 2024 году. Поводом для обращения в суды, как правило, становились последствия перенесенного коронавируса. Также пермяки подавали иски к хирургам, акушерам и офтальмологам. Статистику URA.RU предоставили юристы ООО «Медико-правовая коллегия».
«Чаще всего ответчиками в судах в 2024 году становились терапевты (10 дел), преимущественно по последствиям пандемии Covid-19», — отмечают юристы коммерческой организации. Суды рассматривали дела из-за смертей пациентов, причинения вреда здоровью, нарушение прав пациентов. В большинстве случаев, как поясняют в ООО «Медико-правовая коллегия», ответчиками являлись государственные учреждения здравоохранения (рассмотрено 26 дел), а средняя сумма компенсации по удовлетворенным искам составила 600 тысяч рублей.
URA.RU рассказывало, что в Соликамске суд признал перинатальный центр виновным в гибели новорожденного и обязал выплатить родителям малыша 2 млн рублей. А в Перми больница имени Тверье вынуждена была заплатить 1,1 млн рублей за то, что беременная пермячка потеряла своего ребенка, обратившись в учреждение.
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