На торги выставили попавшие под арест 16 товарных знаков «Арианта»

На торги выставили попавшие под арест товарные знаки сохранившейся в собственности семьи Аристовых «Группы компаний Ариант». Как следует из данных торговой площадки, общая стоимость активов составила 729,6 тысячи рублей.
«Лот — исключительное право, удостоверенное свидетельством Роспатента на товарный знак. Секция торгов: арестованное имущество», — отмечено в объявлении об аукционе.
Организатором торгов выступило Росимущество. Заявки на участие будут принимать до 26 мая, а ценовые предложения — только сутки с 30 по 31 мая. Основанием для проведения торгов стало постановление, вынесенное в марте ведущим судебным приставом-исполнителем Аллой Кирилловой.
Все 16 лотов имеют одну цену. Приобрести каждый из товарных знаков можно за 45,6 тысячи рублей. На сайте Роспатента URA.RU нашло товарные знаки, принадлежащие ГК «Ариант». Бренды зарегистрированы на алкогольную продукцию. Среди имеющихся есть Tatlim, Glen Fox, Bullfinch и другие.
Аукцион объявили, чтобы получить деньги для закрытия долгов Аристовых перед государством. Обязательства возникли после национализации «Арианта» в апреле 2024 года. Из пяти предприятий холдинга «Ариант» собственника сменили четыре. Заплатить возникшую задолженность должны сами Аристовы. Поскольку они этого не сделали, в сентябре приставы запустили процедуру взыскания с ГК «Ариант» 46,6 млрд рублей, на счета наложили арест. Попытки оспорить взыскание в судах успехом не увенчались.
Передать бизнес в руки государства Генпрокуратура РФ потребовала, указав на незаконный характер приватизации Челябинского электрометаллургического комбината. До 2020 года семьи Аристовых и Антиповых вели его совместно, а после разделили: первым досталось пищевое производство, вторым — металлургия.
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