Британец назвал причину, почему уехал жить в Россию

Британский блогер Томпкинс: в России чисто и безопасно
Британец Томми Томпкинс назвал причину переезда в Россию
Британец Томми Томпкинс назвал причину переезда в Россию

Британский гражданин Томми Томпкинс назвал причиной переезда в Россию высокий уровень безопасности в стране. Об этом сообщил сам британец.

«Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно» — приводит его слова издание Daily Express.

Кроме того, уточняется, что Томпкинс имеет опыт жизни в России и делится своими впечатлениями с подписчиками. Его утверждения вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей: часть аудитории поддерживает мнение блогера о снижении уровня жизни и безопасности в западных странах, другие — с юмором реагируют на его рассказы о российской действительности.

