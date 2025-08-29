Британец назвал причину, почему уехал жить в Россию

Британский гражданин Томми Томпкинс назвал причиной переезда в Россию высокий уровень безопасности в стране. Об этом сообщил сам британец.
«Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно» — приводит его слова издание Daily Express.
Кроме того, уточняется, что Томпкинс имеет опыт жизни в России и делится своими впечатлениями с подписчиками. Его утверждения вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей: часть аудитории поддерживает мнение блогера о снижении уровня жизни и безопасности в западных странах, другие — с юмором реагируют на его рассказы о российской действительности.
