ВСУ выпустили по регионам России более полусотни беспилотников: карта ударов БПЛА на утро 29 августа

ВСУ в ночь на 29 августа атаковали Россию 54 беспилотниками
ВСУ атаковали российские регионы 54 дронами
ВСУ атаковали российские регионы 54 дронами
Украинские атаки по российским регионам

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром 29 августа уничтожили 54 украинских беспилотника в различных регионах страны. Об этом сообщило Минобороны России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 18.

Кроме того, еще 10 беспилотников были уничтожены над территорией Крыма. Девять аппаратов перехватили над акваторией Черного моря, восемь — над Тверской областью. Украина атаковала Ростовскую, Брянскую, Орловскую, Воронежскую и Курскую области. Карта атак украинских дронов — в материале URA.RU.

Российские ПВО уничтожили 54 вражеских дрона 

В ночь на 29 августа российские средства ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника в разных регионах страны. Об этом сообщило Минобороны России. Большинство дронов было сбито над Брянской областью — 18 аппаратов, еще 10 — над территорией Крыма. Девять беспилотников перехватили над акваторией Черного моря, восемь — над Тверской областью.

Кроме того, по два беспилотника были уничтожены в Орловской, Рязанской и Тульской областях, по одному — в Курской, Калужской и Новгородской областях. Отмечается, что силы ПВО действовали в штатном режиме и не допустили разрушений инфраструктуры или жертв среди гражданского населения.

Брянская область 

В ночь на 29 августа ВС РФ уничтожили 18 БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, пострадавших и разрушений в населенных пунктах нет, все службы продолжают работать на местах происшествий.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 18 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Богомаз в telegram-канале.

Воронежская область

В Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов. Об этом предупредил губернатора Воронежской области Александр Гусев. Он призвал следить за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области.

Орловская область

Четыре здания в Орле и муниципалитетах Орловской области были повреждены обломками беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем telegram-канале. По его информации, два объекта пострадали в областном центре, еще два — на территории других муниципальных образований области. Из-за атак ВСУ пострадал один человек, которому оказана медицинская помощь.

Ростовская область

В ночь на 29 августа ВС РФ отразили воздушную атаку на северные районы Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь. Беспилотник был уничтожен в небе над Чертковским районом. Отмечается, что пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры нет.

Курская область

Один украинский дрон был уничтожен средствами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили в оперштабе региона. Жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности в случае обнаружения обломков БПЛА и не приближаться к ним, поскольку это может быть опасно.

