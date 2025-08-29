Одна из стран введет ответные пошлины против США

Бразилия готовится ввести ответные меры из-за пошлин США на бразильские товары. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на решение Палаты внешней торговли (Camex). Власти уполномочили Camex приступить к консультациям по оценке возможности применения закона об экономической взаимности в отношении США.
«Президент (Бразилии — прим. URA.RU) Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал в четверг начало консультаций и мер по применению Закона об экономической взаимности против Соединенных Штатов в ответ на 50% тариф, который достигает бразильскую продукцию, экспортируемую на американский рынок», — говорится в материале. С июля этот закон позволяет вводить ограничительные меры против государств, препятствующих бразильскому экспорту.
В Министерстве иностранных дел Бразилии отметили, что такой шаг необходим для защиты национальных интересов. Ведомство также уточнило, что уведомит США о запуске ответного механизма 30 августа. У Camex есть 30 дней на анализ ситуации и решение о возможных контрмерах против США.
Ранее Трамп повысил пошлины на бразильские товары до 50%, сохранив около 700 исключений для стратегических отраслей. Бразилия уже инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации и запросила консультации с США.
