Венгрия сохранит сотрудничество с Россией, а также вектор на скорейшие разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Венгрия не откажется от своей миролюбивой позиции, мы не откажемся от энергетического сотрудничества с Россией», — заявил Сийярто в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Его слова передает ТАСС. Он также заявил, что Венгрия не намерена отказываться от энергетического партнерства с Россией и подчеркнул поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил четырехэтапный план по возвращению Евросоюза к «правильному пути» развития. Венгерский дипломат убежден, что реализация этой стратегии поможет изменить текущий курс европейской политики, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.