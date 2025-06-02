Глава МИД Венгрии рассказал, что страна не откажется от России

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Сийярто продолжает поддерживать Россию
Сийярто продолжает поддерживать Россию Фото:

Венгрия сохранит сотрудничество с Россией, а также вектор на скорейшие разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия не откажется от своей миролюбивой позиции, мы не откажемся от энергетического сотрудничества с Россией», — заявил Сийярто в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Его слова передает ТАСС. Он также заявил, что Венгрия не намерена отказываться от энергетического партнерства с Россией и подчеркнул поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил четырехэтапный план по возвращению Евросоюза к «правильному пути» развития. Венгерский дипломат убежден, что реализация этой стратегии поможет изменить текущий курс европейской политики, передает «Царьград».

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Венгрия сохранит сотрудничество с Россией, а также вектор на скорейшие разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Венгрия не откажется от своей миролюбивой позиции, мы не откажемся от энергетического сотрудничества с Россией», — заявил Сийярто в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Его слова передает ТАСС. Он также заявил, что Венгрия не намерена отказываться от энергетического партнерства с Россией и подчеркнул поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил четырехэтапный план по возвращению Евросоюза к «правильному пути» развития. Венгерский дипломат убежден, что реализация этой стратегии поможет изменить текущий курс европейской политики, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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