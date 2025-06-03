В Челябинской области нашли город с самым дешевым молоком

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В челябинских городах сравнили цены на молоко
В челябинских городах сравнили цены на молоко Фото:

Из крупных городов Челябинской области самое дешевое молоко продается в Кыштыме. Об этом говорят результаты мониторинга Челябинскстата.

«В апреле средняя стоимость литра молока в Челябинске составляла 88,64 рубля, в Магнитогорске — 93,97 рубля, в Миассе — 92,96, в Кыштыме — 85,45 рубля. В среднем стоимость молока в регионе в апреле составляла 90,05 рубля», — говорится в информации Челябинскстата.

При этом соотношение цен в городах со временем меняется. Так, по состоянию на январь прошлого года стоимость литра молока в Кыштыме (74,86 рубля) была выше, чем в среднем по региону (73,41). Дороже всего молоко тогда стоило в Миассе (80,58). В Магнитогорске в январе 2024 года молоко стоило 69,63 рубля, в Челябинске — 71,81 рубля. В мониторинг попали цены на молоко питьевое цельное пастеризованное жирностью от 2,5% до 3,2%.

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Из крупных городов Челябинской области самое дешевое молоко продается в Кыштыме. Об этом говорят результаты мониторинга Челябинскстата. «В апреле средняя стоимость литра молока в Челябинске составляла 88,64 рубля, в Магнитогорске — 93,97 рубля, в Миассе — 92,96, в Кыштыме — 85,45 рубля. В среднем стоимость молока в регионе в апреле составляла 90,05 рубля», — говорится в информации Челябинскстата. При этом соотношение цен в городах со временем меняется. Так, по состоянию на январь прошлого года стоимость литра молока в Кыштыме (74,86 рубля) была выше, чем в среднем по региону (73,41). Дороже всего молоко тогда стоило в Миассе (80,58). В Магнитогорске в январе 2024 года молоко стоило 69,63 рубля, в Челябинске — 71,81 рубля. В мониторинг попали цены на молоко питьевое цельное пастеризованное жирностью от 2,5% до 3,2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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