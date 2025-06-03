Челябинцев обяжут прибираться на собственном участке

Жителей Челябинской области обяжут убирать высокую траву и мусор на своих земельных участках. Если землю признают неиспользуемой, ее могут изъять, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«С 1 сентября вступят новые правила, позволяющие признавать земельные участки неиспользуемыми. В первую очередь речь идёт о землях в границах населённых пунктов, а также о садовых, огородных и приусадебных участках, на которых накопился мусор, выросла трава или нет строений», — отметил Безруков.
По новым правилам органы власти Челябинска и области могут изъять землю, которая находятся в запущенном состоянии, захламлена, засорена и не используются по назначению. К заброшенным относятся участки, если:
- Более 50% их площади захламлено различными отходами — бытовыми, строительными или иного характера. В этом случае нарушение должно быть устранено не позднее одного года с момента его выявления;
- На территории на протяжении пяти и более лет нет зданий или строений, для строительства которых этот участок был предоставлен, либо отсутствует зарегистрированное машино-место;
- На участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, отсутствует жилой дом в течение семи и более лет;
- На участке находятся не самовольные постройки — здания или сооружения, у которых одновременно разрушены крыша и стены либо отсутствуют окна или стекла в окнах, и при этом собственник участка не начал восстанавливать объект в течение одного года с момента их выявления.
Что касается приусадебных, садовых и огородных земельных участков, то там также захламление и трава выше одного метра (в том числе разросшиеся деревья и кусты) будут являться основаниями для изъятия земли. Такая мера позволит владельцам использовать свой участок по назначению, а жителям избавиться от заброшенных земель по соседству. Кроме того, будет проведен масштабный аудит всех имеющихся территорий, который создаст резерв земель для нужд муниципалитета.
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