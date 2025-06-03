Вдова свердловского бойца СВО полтора года не могла получить награду от Путина

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Военнослужащий посмертно награжден за героическую смерть на фронте (архивное фото)
Военнослужащий посмертно награжден за героическую смерть на фронте (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жена героически погибшего бойца спецоперации на Украине из Асбеста (Свердловская область) более полутора лет не могла получить Орден Мужества, которым посмертно был награжден ее супруг, документы к его медали «За воинскую доблесть» и выплаты. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Погиб воин. Геройски погиб. Он награжден президентом (Владимиром Путиным прим. ред.) и Министерством обороны. Эти награды — память для всей семьи. И категорически неправильно, что женщина полтора года обивает пороги с вопросами и мольбами в попытках выяснить, где же награды и документы к ним», — написал депутат в своем telegram-канале.

К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая в ходе проверки установила нарушения. В конце мая вдова сообщила Иванову, что получила награду и документы к медали мужа.

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Жена героически погибшего бойца спецоперации на Украине из Асбеста (Свердловская область) более полутора лет не могла получить Орден Мужества, которым посмертно был награжден ее супруг, документы к его медали «За воинскую доблесть» и выплаты. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Погиб воин. Геройски погиб. Он награжден президентом (Владимиром Путиным прим. ред.) и Министерством обороны. Эти награды — память для всей семьи. И категорически неправильно, что женщина полтора года обивает пороги с вопросами и мольбами в попытках выяснить, где же награды и документы к ним», — написал депутат в своем telegram-канале. К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая в ходе проверки установила нарушения. В конце мая вдова сообщила Иванову, что получила награду и документы к медали мужа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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