Вдова свердловского бойца СВО полтора года не могла получить награду от Путина

Жена героически погибшего бойца спецоперации на Украине из Асбеста (Свердловская область) более полутора лет не могла получить Орден Мужества, которым посмертно был награжден ее супруг, документы к его медали «За воинскую доблесть» и выплаты. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Погиб воин. Геройски погиб. Он награжден президентом (Владимиром Путиным прим. ред.) и Министерством обороны. Эти награды — память для всей семьи. И категорически неправильно, что женщина полтора года обивает пороги с вопросами и мольбами в попытках выяснить, где же награды и документы к ним», — написал депутат в своем telegram-канале.
К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая в ходе проверки установила нарушения. В конце мая вдова сообщила Иванову, что получила награду и документы к медали мужа.
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