FP: НАТО постарается избежать разговоров об Украине в ближайший саммит

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США не желают видеть Зеленского на саммите НАТО
США не желают видеть Зеленского на саммите НАТО Фото:

На предстоящем саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, альянс планирует избежать упоминания о возможном членстве Украины в итоговой декларации. Как сообщает Agence France-Presse, такой подход направлен на предотвращение возникновения разногласий между странами-членами. В дополнение, несмотря на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, официальных переговоров между Киевом и НАТО на саммите не предвидится.

«Дипломаты, говорившие на условиях анонимности, сказали, что Зеленский может приехать на ужин, устроенный голландским королем для лидеров НАТО, но официальных переговоров между Украиной и альянсом, скорее всего, не будет», — сообщает FP. Кроме того, ожидается, что на предстоящем саммите НАТО не будет заявлений о том, что Украина находится на пути к вступлению в альянс. Это решение связано с желанием избежать разногласий внутри организации и сохранить единство среди ее членов.

В то же время внимание на международной арене сосредоточено на достижении соглашения о расходах на оборону. Оно должно удовлетворить требования президента США Дональда Трампа о необходимости тратить пять процентов ВВП на эту цель. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приглашении на саммит НАТО в Гааге, подчеркнув важность участия страны в мероприятии и обсуждения инфраструктурных вопросов. Генсек альянса Марк Рютте ранее выражал обеспокоенность разногласиями между США и Украиной по вопросу членства, а статус участия Киева до последнего момента оставался неопределенным.

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На предстоящем саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, альянс планирует избежать упоминания о возможном членстве Украины в итоговой декларации. Как сообщает Agence France-Presse, такой подход направлен на предотвращение возникновения разногласий между странами-членами. В дополнение, несмотря на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, официальных переговоров между Киевом и НАТО на саммите не предвидится. «Дипломаты, говорившие на условиях анонимности, сказали, что Зеленский может приехать на ужин, устроенный голландским королем для лидеров НАТО, но официальных переговоров между Украиной и альянсом, скорее всего, не будет», — сообщает FP. Кроме того, ожидается, что на предстоящем саммите НАТО не будет заявлений о том, что Украина находится на пути к вступлению в альянс. Это решение связано с желанием избежать разногласий внутри организации и сохранить единство среди ее членов. В то же время внимание на международной арене сосредоточено на достижении соглашения о расходах на оборону. Оно должно удовлетворить требования президента США Дональда Трампа о необходимости тратить пять процентов ВВП на эту цель.  Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приглашении на саммит НАТО в Гааге, подчеркнув важность участия страны в мероприятии и обсуждения инфраструктурных вопросов. Генсек альянса Марк Рютте ранее выражал обеспокоенность разногласиями между США и Украиной по вопросу членства, а статус участия Киева до последнего момента оставался неопределенным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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