02 июня 2025

Зеленский сделал неожиданное заявление о саммите НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский утверждает, что Украину пригласили на саммит НАТО
Зеленский утверждает, что Украину пригласили на саммит НАТО Фото:

Украину пригласили на саммит НАТО, который пройдет в конце июня в Гааге. Об этом он заявил президент страны Владимир Зеленский.

«У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — подчеркнул Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, обсуждаться будут вопросы инфраструктуры и результаты саммита для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражал обеспокоенность возможным срывом саммита из-за разногласий между США и Украиной по вопросу будущего членства страны в альянсе. Статус участия Украины до последнего момента остается неопределенным. Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге и соберет лидеров около 45 государств.

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Украину пригласили на саммит НАТО, который пройдет в конце июня в Гааге. Об этом он заявил президент страны Владимир Зеленский. «У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — подчеркнул Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, обсуждаться будут вопросы инфраструктуры и результаты саммита для Украины. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражал обеспокоенность возможным срывом саммита из-за разногласий между США и Украиной по вопросу будущего членства страны в альянсе. Статус участия Украины до последнего момента остается неопределенным. Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге и соберет лидеров около 45 государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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