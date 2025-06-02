Зеленский сделал неожиданное заявление о саммите НАТО

Украину пригласили на саммит НАТО, который пройдет в конце июня в Гааге. Об этом он заявил президент страны Владимир Зеленский.
«У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», — подчеркнул Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, обсуждаться будут вопросы инфраструктуры и результаты саммита для Украины.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражал обеспокоенность возможным срывом саммита из-за разногласий между США и Украиной по вопросу будущего членства страны в альянсе. Статус участия Украины до последнего момента остается неопределенным. Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге и соберет лидеров около 45 государств.
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