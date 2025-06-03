03 июня 2025

Строительство нового автомобильного моста на челябинской «Рублевке» одобрила госэкспертиза

На челябинской «Рублевке» построят новый автомобильный мост через реку
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый мост через реку возведут в поселке Есаульский
Новый мост через реку возведут в поселке Есаульский Фото:

В Сосновском районе Челябинской области, который за близость к центру приобрел статус челябинской «Рублевки», в поселке Есаульский построят новый автомобильный мост через реку Зюзелга. Проект с внесенными в него изменениями одобрен госэкспертизой 2 июня 2025 года, сообщается на сайте госреестра.

«Автомобильный мост построят через реку Зюзелга в поселке Есаульский Сосновского района Челябинской области. Строить мост с помощью подрядчиков будет администрация Есаульского сельского поселения», — сообщается на сайте госреестра.

В октябре 2023 года для жителей деревни Заварухино в Сосновском районе также возвели автомобильный мост через реку Зюзелга. В начале 2022 года районный суд заставил администрацию Сосновского района решить вопрос о строительстве моста. Его возведения требовали жители деревни, после чего вопросом занялась прокуратура. Как тогда отмечали подрядчики, деревня после строительства моста стала еще более перспективной и привлекательной.

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В Сосновском районе Челябинской области, который за близость к центру приобрел статус челябинской «Рублевки», в поселке Есаульский построят новый автомобильный мост через реку Зюзелга. Проект с внесенными в него изменениями одобрен госэкспертизой 2 июня 2025 года, сообщается на сайте госреестра. «Автомобильный мост построят через реку Зюзелга в поселке Есаульский Сосновского района Челябинской области. Строить мост с помощью подрядчиков будет администрация Есаульского сельского поселения», — сообщается на сайте госреестра. В октябре 2023 года для жителей деревни Заварухино в Сосновском районе также возвели автомобильный мост через реку Зюзелга. В начале 2022 года районный суд заставил администрацию Сосновского района решить вопрос о строительстве моста. Его возведения требовали жители деревни, после чего вопросом занялась прокуратура. Как тогда отмечали подрядчики, деревня после строительства моста стала еще более перспективной и привлекательной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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