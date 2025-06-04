МВД прокомментировало скандальное задержание бизнесмена Щепихина

МВД: шесть человек задержаны после событий на Ярославском вокзале
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3 июня вечером сотрудники МВД столицы задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале. Далее материалы о них будут переданы в следственные органы. Вчера там задержали бизнесмена Арега Щепихина. Информацию об этом сообщает официальный telegram-канал МВД России.

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3 июня вечером сотрудники МВД столицы задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале. Далее материалы о них будут переданы в следственные органы. Вчера там задержали бизнесмена Арега Щепихина. Информацию об этом сообщает официальный telegram-канал МВД России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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