МВД прокомментировало скандальное задержание бизнесмена Щепихина

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3 июня вечером сотрудники МВД столицы задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале. Далее материалы о них будут переданы в следственные органы. Вчера там задержали бизнесмена Арега Щепихина. Информацию об этом сообщает официальный telegram-канал МВД России.
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