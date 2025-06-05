Российские компании передумали наказывать за иностранное ПО

Российские компании изменили свою позицию по вопросу введения наказаний за использование иностранного программного обеспечения (ПО ). Как сообщил источник, близкий к Министерству цифрового развития, разработка законопроекта, предполагающего финансовые сборы от компаний за определенные иностранные риски, оказалась слишком сложной для реализации.
«Инициатива оказалась слишком сложной в проработке: например, непонятны механизмы иностранного ПО в бизнесе», — сообщает «Коммерсант». На текущий момент предложение не нашло поддержки ни в Министерстве финансов, ни в Федеральной налоговой службе, ни среди участников отрасли.
Несмотря на неудачу с данной инициативой, в Минцифры уверены, что работа в этом направлении будет продолжена. Специалисты подчеркивают, что пока не существует полноценной замены иностранным программным решениям по различным классам ПО, что создает дополнительные трудности для перехода на отечественные технологии.
Ранее президент России Владимир Путин поручал снизить зависимость отечественных предприятий и госкорпораций от зарубежного программного обеспечения, отмечая риски, связанные с использованием иностранных IT-сервисов. Несмотря на наличие российских аналогов, бизнес по-прежнему предпочитает западные продукты, такие как решения Microsoft, что вынуждает компании искать обходные пути для работы с ними.
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