08 июня 2025

Челябинский суд снял со свинофермы «Арианта» вину за значительное загрязнение

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд решил, что свиноферма «Арианта» стала загрязнять окружающую среду умеренно
Суд решил, что свиноферма «Арианта» стала загрязнять окружающую среду умеренно Фото:

Арбитражный суд Челябинской области снял с «Агрофирмы Ариант» ответственность за значительное загрязнение окружающей среды, которое допускает свинокомплекс. Как отмечено в решении, категорию воздействия суд снизил до умеренной.

«Суд полагает необходимым обязать управление Росприроднадзора устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО „Агрофирма Ариант“. Заявленные требования удовлетворить», — отмечено в документе арбитража (имеется в распоряжении URA.RU).

Спор затронул процедурную сторону вопроса, с фактической стороны согласились. Постановление правительства РФ изменило критерии, по которым производственные объекты относятся к разным категориям воздействия на окружающую среду. Сделали это власти в январе 2021 года, а в ноябре 2024 года компания обратилась в Роспотребнадзор с просьбой присвоить второй площадке свинокомплекса в Красносельском (Еткульский район) вторую категорию вместо первой. Подобное изменение позволило бы уйти от квалификации ущерба окружающему миру в качестве значительного, признав его умеренным. Основанием для такого решения должна была явиться численность поголовья свиней. При проектной мощности 34,8 тысячи голов их содержится 27,5 тысячи. Чтобы платить за загрязнение в рамках первой категории, надо содержать от 42 тысяч животных.

Росприроднадзор отказал «Арианту» в изменении категории. Основанием для него стало то, что компания не обратилась за переквалификацией в течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления правительства. Она не отреагировала и на письмо надзорного ведомства. Несмотря на это, суд счел, что холдинг имеет право на изменения. Их разрешили власти, а остальное — накладки бюрократической процедуры.

Корректировки в реестре компаний-загрязнителей появились еще в сентябре 2023 года. Однако принадлежность к первой категории до решения суда сохранялась.

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы при поступлении.

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Арбитражный суд Челябинской области снял с «Агрофирмы Ариант» ответственность за значительное загрязнение окружающей среды, которое допускает свинокомплекс. Как отмечено в решении, категорию воздействия суд снизил до умеренной. «Суд полагает необходимым обязать управление Росприроднадзора устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО „Агрофирма Ариант“. Заявленные требования удовлетворить», — отмечено в документе арбитража (имеется в распоряжении URA.RU). Спор затронул процедурную сторону вопроса, с фактической стороны согласились. Постановление правительства РФ изменило критерии, по которым производственные объекты относятся к разным категориям воздействия на окружающую среду. Сделали это власти в январе 2021 года, а в ноябре 2024 года компания обратилась в Роспотребнадзор с просьбой присвоить второй площадке свинокомплекса в Красносельском (Еткульский район) вторую категорию вместо первой. Подобное изменение позволило бы уйти от квалификации ущерба окружающему миру в качестве значительного, признав его умеренным. Основанием для такого решения должна была явиться численность поголовья свиней. При проектной мощности 34,8 тысячи голов их содержится 27,5 тысячи. Чтобы платить за загрязнение в рамках первой категории, надо содержать от 42 тысяч животных. Росприроднадзор отказал «Арианту» в изменении категории. Основанием для него стало то, что компания не обратилась за переквалификацией в течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления правительства. Она не отреагировала и на письмо надзорного ведомства. Несмотря на это, суд счел, что холдинг имеет право на изменения. Их разрешили власти, а остальное — накладки бюрократической процедуры. Корректировки в реестре компаний-загрязнителей появились еще в сентябре 2023 года. Однако принадлежность к первой категории до решения суда сохранялась. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы при поступлении.
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