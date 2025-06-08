Челябинский суд снял со свинофермы «Арианта» вину за значительное загрязнение

Арбитражный суд Челябинской области снял с «Агрофирмы Ариант» ответственность за значительное загрязнение окружающей среды, которое допускает свинокомплекс. Как отмечено в решении, категорию воздействия суд снизил до умеренной.
«Суд полагает необходимым обязать управление Росприроднадзора устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО „Агрофирма Ариант“. Заявленные требования удовлетворить», — отмечено в документе арбитража (имеется в распоряжении URA.RU).
Спор затронул процедурную сторону вопроса, с фактической стороны согласились. Постановление правительства РФ изменило критерии, по которым производственные объекты относятся к разным категориям воздействия на окружающую среду. Сделали это власти в январе 2021 года, а в ноябре 2024 года компания обратилась в Роспотребнадзор с просьбой присвоить второй площадке свинокомплекса в Красносельском (Еткульский район) вторую категорию вместо первой. Подобное изменение позволило бы уйти от квалификации ущерба окружающему миру в качестве значительного, признав его умеренным. Основанием для такого решения должна была явиться численность поголовья свиней. При проектной мощности 34,8 тысячи голов их содержится 27,5 тысячи. Чтобы платить за загрязнение в рамках первой категории, надо содержать от 42 тысяч животных.
Росприроднадзор отказал «Арианту» в изменении категории. Основанием для него стало то, что компания не обратилась за переквалификацией в течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления правительства. Она не отреагировала и на письмо надзорного ведомства. Несмотря на это, суд счел, что холдинг имеет право на изменения. Их разрешили власти, а остальное — накладки бюрократической процедуры.
Корректировки в реестре компаний-загрязнителей появились еще в сентябре 2023 года. Однако принадлежность к первой категории до решения суда сохранялась.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы при поступлении.
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