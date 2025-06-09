Жители Кыштыма Челябинской области потребовали очистить разноцветную воду. В соцсетях они разместили фотографии с рыжим или коричневым цветом воды и бурым осадком, который забивает фильтры за пару дней.
«Третью неделю питьевая вода бежит рыжего цвета со взвесью. Невозможно нормально приготовить пищу, кастрюли уже не отмываются от рыжей накипи», — сообщают местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Они делятся фотографиями грязной ванной и посуды, рассказывая, что такой водой страшно даже мыться.
Один из жителей Кыштыма рассказал, что установил фильтр на кран и он забился за пару дней коричневой взвесью, хотя рассчитан по инструкции на очистку воды в течение месяца. Горожане потребовали произвести перерасчет за некачественную услугу.
В мэрии Кыштыма подтвердили, что фиксируют локальные проблемы с цветом воды. Для того, чтобы разобраться в причинах, специалисты администрации совместно с ООО «Водоканал» создали комиссию, которая с участием управляющей компании обследует сеть водоснабжения.
«Согласно программе производственного контроля на водоочистной станции озера Сугомак контроль качества питьевой воды производится каждые два часа. Ведётся отбор проб на химический и бактериологический анализ», — уточнили в мэрии Кыштыма. Кроме того, по распоряжению главы Кыштымского городского округа все сообщения, поступающие в Единую дежурно-диспетчерскую службу о случаях изменения цвета воды, оперативно рассматриваются управляющими компаниями, ООО «Кыштымводоканал», а также сотрудниками Управления городского хозяйства.
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