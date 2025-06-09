09 июня 2025

Жители Кыштыма потребовали очистить разноцветную воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из кранов жителей Кыштыма идет рыжая вода
Из кранов жителей Кыштыма идет рыжая вода Фото:

Жители Кыштыма Челябинской области потребовали очистить разноцветную воду. В соцсетях они разместили фотографии с рыжим или коричневым цветом воды и бурым осадком, который забивает фильтры за пару дней.

«Третью неделю питьевая вода бежит рыжего цвета со взвесью. Невозможно нормально приготовить пищу, кастрюли уже не отмываются от рыжей накипи», — сообщают местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Они делятся фотографиями грязной ванной и посуды, рассказывая, что такой водой страшно даже мыться.

Один из жителей Кыштыма рассказал, что установил фильтр на кран и он забился за пару дней коричневой взвесью, хотя рассчитан по инструкции на очистку воды в течение месяца. Горожане потребовали произвести перерасчет за некачественную услугу.

В мэрии Кыштыма подтвердили, что фиксируют локальные проблемы с цветом воды. Для того, чтобы разобраться в причинах, специалисты администрации совместно с ООО «Водоканал» создали комиссию, которая с участием управляющей компании обследует сеть водоснабжения.

«Согласно программе производственного контроля на водоочистной станции озера Сугомак контроль качества питьевой воды производится каждые два часа. Ведётся отбор проб на химический и бактериологический анализ», — уточнили в мэрии Кыштыма. Кроме того, по распоряжению главы Кыштымского городского округа все сообщения, поступающие в Единую дежурно-диспетчерскую службу о случаях изменения цвета воды, оперативно рассматриваются управляющими компаниями, ООО «Кыштымводоканал», а также сотрудниками Управления городского хозяйства.

Горожане боятся готовить на такой воде
Горожане боятся готовить на такой воде
Фото:
Фильтр забивается за пару дней
Фильтр забивается за пару дней
Фото:

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Жители Кыштыма Челябинской области потребовали очистить разноцветную воду. В соцсетях они разместили фотографии с рыжим или коричневым цветом воды и бурым осадком, который забивает фильтры за пару дней. «Третью неделю питьевая вода бежит рыжего цвета со взвесью. Невозможно нормально приготовить пищу, кастрюли уже не отмываются от рыжей накипи», — сообщают местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Они делятся фотографиями грязной ванной и посуды, рассказывая, что такой водой страшно даже мыться. Один из жителей Кыштыма рассказал, что установил фильтр на кран и он забился за пару дней коричневой взвесью, хотя рассчитан по инструкции на очистку воды в течение месяца. Горожане потребовали произвести перерасчет за некачественную услугу. В мэрии Кыштыма подтвердили, что фиксируют локальные проблемы с цветом воды. Для того, чтобы разобраться в причинах, специалисты администрации совместно с ООО «Водоканал» создали комиссию, которая с участием управляющей компании обследует сеть водоснабжения. «Согласно программе производственного контроля на водоочистной станции озера Сугомак контроль качества питьевой воды производится каждые два часа. Ведётся отбор проб на химический и бактериологический анализ», — уточнили в мэрии Кыштыма. Кроме того, по распоряжению главы Кыштымского городского округа все сообщения, поступающие в Единую дежурно-диспетчерскую службу о случаях изменения цвета воды, оперативно рассматриваются управляющими компаниями, ООО «Кыштымводоканал», а также сотрудниками Управления городского хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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