09 июня 2025

Солист челябинской оперы Забетчук с арией Ленского победил в международном конкурсе

Солист челябинской оперы Забетчук победил в международном конкурсе
© Служба новостей «URA.RU»
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В конце июня Забетчук выступит на сцене челябинского театра
В конце июня Забетчук выступит на сцене челябинского театра Фото:

Солист Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Никита Забетчук стал лауреатом I степени конкурса вокалистов 38-го Собиновского музыкального фестиваля, исполнив арию Ленского. Об этом сообщила пресс-служба театра. 

«Забетчук победил в международном конкурсе вокалистов. Фестиваль в честь великого русского тенора Леонида Витальевича Собинова проходит в Саратовском театре оперы и балета с 1986-го», — сообщила пресс-служба театра на официальном сайте. 

Музыкальное соревнование состояло из двух туров. В первом участники исполняли романсы, во второй — две арии в сопровождении симфонического оркестра. Забетчук выбрал арию Ленского. «Был в ней уверен, поскольку как раз недавно дебютировал в нашем спектакле „Евгений Онегин“. Каватину Тонио из оперы „Дочь полка“ исполнял с оркестром впервые, поэтому было волнительно», — рассказал Забетчук. 

Сам конкурс проводится среди молодых певцов до 35 лет. К участию допускаются только 12 человек. Конкуренцию Забетчуку составили вокалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан и Китая. В Челябинске послушать выступление артиста можно в конце июня на спектакле «Веселая вдова». 

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Солист Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Никита Забетчук стал лауреатом I степени конкурса вокалистов 38-го Собиновского музыкального фестиваля, исполнив арию Ленского. Об этом сообщила пресс-служба театра.  «Забетчук победил в международном конкурсе вокалистов. Фестиваль в честь великого русского тенора Леонида Витальевича Собинова проходит в Саратовском театре оперы и балета с 1986-го», — сообщила пресс-служба театра на официальном сайте.  Музыкальное соревнование состояло из двух туров. В первом участники исполняли романсы, во второй — две арии в сопровождении симфонического оркестра. Забетчук выбрал арию Ленского. «Был в ней уверен, поскольку как раз недавно дебютировал в нашем спектакле „Евгений Онегин“. Каватину Тонио из оперы „Дочь полка“ исполнял с оркестром впервые, поэтому было волнительно», — рассказал Забетчук.  Сам конкурс проводится среди молодых певцов до 35 лет. К участию допускаются только 12 человек. Конкуренцию Забетчуку составили вокалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан и Китая. В Челябинске послушать выступление артиста можно в конце июня на спектакле «Веселая вдова». 
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