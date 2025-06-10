Челябинский сирота совершил несколько афер с государственной квартирой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сирота обогатился на выданной ему квартире
Сирота обогатился на выданной ему квартире Фото:

В Челябинске сирота, получив квартиру от государства, принялся «мутить» с ней мошеннические схемы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, предварительно, он заключал фиктивные договоры ее продажи и аренды, похищая у доверчивых покупателей и арендаторов деньги.

«По версии следствия, в период с мая по декабрь 2023 года обвиняемый, являясь нанимателем квартиры по договору найма жилого помещения для детей — сирот, разместил на интернет-сайте объявление о продаже квартиры. После чего заключил с двумя потерпевшими предварительные договоры купли-продажи на сумму 900 тысяч и 814 тысяч рублей, однако взятые на себя обязательства не исполнил, денежные средства похитил», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Продолжая «схематоз» сирота начал сдавать квартиру в аренду. Но как только получал деньги — исчезал.

Сироту задержали и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Вместо уютной квартиры ему теперь грозит тюремная камера.

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В Челябинске сирота, получив квартиру от государства, принялся «мутить» с ней мошеннические схемы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, предварительно, он заключал фиктивные договоры ее продажи и аренды, похищая у доверчивых покупателей и арендаторов деньги. «По версии следствия, в период с мая по декабрь 2023 года обвиняемый, являясь нанимателем квартиры по договору найма жилого помещения для детей — сирот, разместил на интернет-сайте объявление о продаже квартиры. После чего заключил с двумя потерпевшими предварительные договоры купли-продажи на сумму 900 тысяч и 814 тысяч рублей, однако взятые на себя обязательства не исполнил, денежные средства похитил», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Продолжая «схематоз» сирота начал сдавать квартиру в аренду. Но как только получал деньги — исчезал. Сироту задержали и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Вместо уютной квартиры ему теперь грозит тюремная камера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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